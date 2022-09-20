***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 15:19
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %0,04 oranında ortağı olan Anadolu Girişim Holding A.Ş.nin Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş:'deki 11.375(onbirbinüçyüzyetmişbeş) adet nama yazılı, halka açık olmayan, yönetim kuruluna üye adayı gösterme imtiyazına sahip B grubu hisseleri için, 2022091662T0b0014061 dosya numarası ile 32.175,05 TL'lik(otuzikibinyüzyetmişbeş lira beş kuruş) borcu nedeniyle haciz işlemi tesis edildiği Şirketimize Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bildirilmiştir. (Anadolu Girişim Holding A.Ş. fiilen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. yönetim kurulunda görev almamaktadır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064247
BIST
16:233.269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -8,21
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
16:2318,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
16:2318,1810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0733
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
16:23986,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,54
|Açılış
|: 986,54
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ZOREN
|3,96
|961.014.805
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.648.465
|% 10,00
|
|MERKO
|7,27
|148.663.705
|% 9,98
|
|BAGFS
|21,86
|114.607.927
|% 9,96
|
|EGGUB
|66,95
|77.722.029
|% 9,93
|
|KZBGY
|32,12
|78.346.552
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|12.093.581
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|205.420.853
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|848.080.670
|% -9,83
|
|THYAO
|70,25
|4.091.170.249
|% -3,04
|
|ASELS
|32,20
|3.410.802.437
|% 4,68
|
|VAKBN
|8,11
|2.555.569.315
|% -3,80
|
|GARAN
|19,50
|2.211.491.200
|% -3,18
|
|HALKB
|8,16
|2.071.917.890
|% -2,97
|
|EKGYO
|3,96
|1.628.064.692
|% -1,25
|
|VAKBN
|8,11
|2.555.569.315
|% -3,80
|
|YKBNK
|7,07
|1.996.521.745
|% -1,26
|
|SKBNK
|3,12
|848.080.670
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,96
|961.014.805
|% 10,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3159
|18,3400
|% 0,12
|
|Euro
|18,1685
|18,1826
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,7164
|20,8203
|% -0,28
|
|Frank
|18,9473
|19,0614
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8552
|4,8795
|% 0,06
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|7,68
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,32
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.765
|20,00
|
|Tam
|6.691
|6.780
|5,00
|
|Yarım
|3.260
|3.307
|8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,19
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|2,00
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36XU100
Endeks 3, 264 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 46, 165.00 milyon TL de
-
16:36AEFES
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 320 adet işlem
-
16:35ORCAY
Yüzde -73.53 oranında düşüşle 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 659, 330 adet işlem
-
16:33GRNYO
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 826, 745 adet işlem
-
16:32PRDGS
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 925, 785 adet işlem