***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 11:04
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %0,04 oranında ortağı olan Anadolu Girişim Holding A.Ş.nin Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş:'deki 11.375(onbirbinüçyüzyetmişbeş) adet nama yazılı, halka açık olmayan, yönetim kuruluna üye adayı gösterme imtiyazına sahip B grubu hisseleri üzerine, 2.559.545,80 TL'lik (ikimilyonbeşyüzellidokuzbinbeşyüzkırkbeştürklirasıseksenkuruş) borç için T.C.İstanbul 9. İcra Müdürlüğü'nce haciz işlemi tesis edildiği Şirketimize bildirilmiştir. Anadolu Girişim Holding A.Ş. fiilen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. yönetim kurulunda görev almamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102462
BIST
14:405.127
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 142,28
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:4018,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:4020,3534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:401.158,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.158,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:40
|SDTTR
|75,35
|345.847.266
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.232.491
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.202.245
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.888.851
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.572.133
|% 10,00
|
|ODAS
|8,76
|2.383.297.475
|% -5,19
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|ADEL
|111,70
|8.581.608
|% -3,71
|
|MANAS
|10,95
|73.142.215
|% -3,69
|
|THYAO
|143,60
|6.195.862.525
|% 6,61
|
|KOZAL
|567,20
|3.456.911.959
|% 6,82
|
|ASELS
|57,80
|2.942.316.940
|% 4,62
|
|EREGL
|40,70
|2.940.561.743
|% 0,84
|
|TUPRS
|533,90
|2.867.416.620
|% 4,65
|
|ODAS
|8,76
|2.383.297.475
|% -5,19
|
|EKGYO
|8,02
|2.010.930.689
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,51
|1.571.857.956
|% 3,26
|
|KRDMD
|18,94
|2.687.173.187
|% 1,45
|
|ISCTR
|11,09
|1.277.919.492
|% 2,69
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7857
|18,7947
|% 0,07
|
|Euro
|20,3436
|20,3534
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,8843
|22,9991
|% -0,11
|
|Frank
|20,2079
|20,3296
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.159
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|-55,00
|
|Tam
|7.842
|7.897
|87,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,40
|