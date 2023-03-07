***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 14:02
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 07.03.2022 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır:
Türk Ticaret Kanunu'nun 366.maddesi gereği 08.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında ve 19.08.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1(bir) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Cüneyt Ulaş'ın,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik Meftun Ulaş'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik Mutlu Ulaş'ın ,Yönetim Kurulu Üyeliğine (İcrada görevli olmayan) Yılmaz Bartu Ulaş'ın , Yönetim Kurulu Üyeliğine (İcrada görevli olmayan) Batuhan Ulaş'ın , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Oğuzhan Kıraçoğlu'nun , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Aslan Yeşilyurt'un ,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Ekrem Yadigar'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120975
BIST
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|Değişim
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|| 22,31
|Açılış
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5.498
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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1.126,08
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:29
|BLCYT
|14,85
|34.896.792
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.895.169
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.481.262
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.245.176
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.195.899
|% 9,98
|
|ULUSE
|219,60
|628.825.152
|% -9,37
|
|NATEN
|155,30
|180.612.180
|% -8,05
|
|RYSAS
|26,18
|19.510.733
|% -6,90
|
|NIBAS
|18,49
|71.215.155
|% -4,98
|
|AFYON
|11,15
|243.109.723
|% -4,86
|
|EREGL
|44,48
|4.452.516.770
|% 0,18
|
|ASTOR
|48,12
|4.015.556.905
|% 8,57
|
|ISCTR
|13,23
|3.754.962.108
|% 2,08
|
|THYAO
|141,90
|3.616.634.966
|% -0,35
|
|YKBNK
|10,82
|3.517.648.027
|% 0,74
|
|YKBNK
|10,82
|3.517.648.027
|% 0,74
|
|ISCTR
|13,23
|3.754.962.108
|% 2,08
|
|SKBNK
|2,64
|485.012.045
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,91
|3.386.344.437
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,27
|1.148.387.259
|% -0,96
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9113
|18,9196
|% 0,13
|
|Euro
|20,1550
|20,1592
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6505
|22,7641
|% 0,03
|
|Frank
|20,2021
|20,3238
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0232
|5,0484
|% 0,07
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|7.569
|7.684
|-31,00
|
|Tam
|7.606
|7.656
|-23,00
|
|Yarım
|3.716
|3.746
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|-0,21
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Yüzde 4.52 oranında artışla 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 405, 299 adet işlem
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