***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 15:04
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.03.2023 TARİHLİ, SAAT 14:02:37 DE YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMAMIZA İLİŞKİN DÜZELTMEDİR. AÇIKLAMADA TOPLANTI TARİHİ SEHVEN 07.03.2022 YAZILMIŞTIR. AÇIKLAMAMIZIN DÜZELTİLMİŞ ŞEKLİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
Şirket Yönetim Kurulu 07.03.2023 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır:
Türk Ticaret Kanunu'nun 366.maddesi gereği 08.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında ve 19.08.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1(bir) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Cüneyt Ulaş'ın,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik Meftun Ulaş'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik Mutlu Ulaş'ın ,Yönetim Kurulu Üyeliğine (İcrada görevli olmayan) Yılmaz Bartu Ulaş'ın , Yönetim Kurulu Üyeliğine (İcrada görevli olmayan) Batuhan Ulaş'ın , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Oğuzhan Kıraçoğlu'nun , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Aslan Yeşilyurt'un ,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Ekrem Yadigar'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121007
BIST
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
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|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
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|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
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|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
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|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9184
|18,9239
|% 0,15
|
|Euro
|19,9604
|19,9694
|% -1,01
|
|Sterlin
|22,3264
|22,4383
|% -1,40
|
|Frank
|20,0161
|20,1367
|% -0,89
|
|Riyal
|5,0266
|5,0518
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-30,85
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-17,46
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.516
|7.590
|-89,00
|
|Yarım
|3.672
|3.714
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.857
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,57
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|B. Petrol
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|83,18
|-3,00
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