***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 15:31
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
09.03.2023 tarihinde, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Pazarlama A.Ş. ("Şirket") payları ile ilgili olarak Şirket ortaklarından Tevfik Meftun ULAŞ -Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,63'üne karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 159.600 adet C Grubu, hamiline ve borsada işlem gören nitelikteki payları Deniz ULAŞ'a, -Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %1,87'sine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 475.562 adet C Grubu, hamiline ve borsada işlem gören nitelikteki payları Yılmaz Bartu ULAŞ'a, -Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,95'ine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 241.563 adet C Grubu, hamiline ve borsada işlem gören nitelikteki payları Bülent Berkay ULAŞ'a virman yolu ile devretmiştir. Bu devir işlemleri sonrasında, Tevfik Meftun ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %8,17'den %4,72'ye düşmüştür. Deniz ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,00'dan %0,63'e, Yılmaz Bartu ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,00'dan %1,87'ye ve Bülent Berkay ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,00'dan %0,95'e yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122227
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,7511
17:5920,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0959
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,8313
17:591.114,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,12
|Açılış
|: 1.114,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9476
|18,9513
|% 0,06
|
|Euro
|20,0589
|20,0700
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,5261
|22,6390
|% 0,66
|
|Frank
|20,1583
|20,2797
|% 0,57
|
|Riyal
|5,0327
|5,0580
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|14,43
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|8,42
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.548
|7.611
|25,00
|
|Yarım
|3.688
|3.724
|12,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|0,48
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
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Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
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17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
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17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem