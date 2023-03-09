***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.03.2023 tarihinde, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Pazarlama A.Ş. ("Şirket") payları ile ilgili olarak Şirket ortaklarından Tevfik Meftun ULAŞ -Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,63'üne karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 159.600 adet C Grubu, hamiline ve borsada işlem gören nitelikteki payları Deniz ULAŞ'a, -Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %1,87'sine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 475.562 adet C Grubu, hamiline ve borsada işlem gören nitelikteki payları Yılmaz Bartu ULAŞ'a, -Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,95'ine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 241.563 adet C Grubu, hamiline ve borsada işlem gören nitelikteki payları Bülent Berkay ULAŞ'a virman yolu ile devretmiştir. Bu devir işlemleri sonrasında, Tevfik Meftun ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %8,17'den %4,72'ye düşmüştür. Deniz ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,00'dan %0,63'e, Yılmaz Bartu ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,00'dan %1,87'ye ve Bülent Berkay ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,00'dan %0,95'e yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122227BIST