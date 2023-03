***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.03.2023 tarihinde, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Pazarlama A.Ş. ("Şirket") payları ile ilgili olarak Şirket ortaklarından Tevfik Meftun ULAŞ -Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %2,52'sine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 640.400 adet C Grubu, hamiline ve halka açık olmayan nitelikteki payları Deniz ULAŞ'a, -Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,11'ine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 28.438 adet A Grubu, nama, imtiyazlı ve halka açık olmayan nitelikteki payları Yılmaz Bartu ULAŞ'a, -Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,11'ine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 28.437 adet A Grubu, nama, imtiyazlı ve halka açık olmayan nitelikteki payları Bülent Berkay ULAŞ'a virman yolu ile devretmiştir. 10.03.2023 tarihinde, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Pazarlama A.Ş. ("Şirket") payları ile ilgili olarak Şirket ortaklarından Tevfik Mutlu ULAŞ -Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %3,88'sine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 984.525 adet C Grubu, hamiline ve halka açık olmayan nitelikteki payları Tansel ULAŞ'a, -Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,11'ine karşılık gelen her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 28.438 adet A Grubu, nama, imtiyazlı ve halka açık olmayan nitelikteki payları ve 25.382.175,00 TL sermayesinin %1,07'sine karşılık gelen tarafıma ait her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 271.563 adet C Grubu, hamiline ve halka açık olmayan nitelikteki paylar Batuhan ULAŞ'a, -Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,11'ine karşılık gelen her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 28.437 adet A Grubu, nama, imtiyazlı ve halka açık olmayan nitelikteki payları ve 25.382.175,00 TL sermayesinin %1,07'sine karşılık gelen tarafıma ait her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 271.562 adet C Grubu, hamiline ve halka açık olmayan nitelikteki paylar Bülent Can ULAŞ'a virman yolu ile devretmiştir. Bu devir işlemleri sonrasında, Tevfik Meftun ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %4,72'den %1,97'ye , Tevfik Mutlu ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %8,21'den %1,97'ye düşmüştür. Deniz ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,63'den %3,15'e, Yılmaz Bartu ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %1,87'den %1,99'e ve Bülent Berkay ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,95'den %1,06'ya , Tansel ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,00'den %3,88'e, Batuhan ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,00'den %1,18'e ve Bülent Can ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,00'den %1,18'e yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122700BIST