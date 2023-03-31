***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 12:12
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Ulaş, Muhasebe Müdürü Nalan Kaya, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Füsun Kalıpçılar'ın 31.03.2023 tarihi itibariyla şirketimizle ilişiği kalmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130133
BIST
13:064.833
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -63,35
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
13:0619,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
13:0620,9146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0238
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
13:061.220,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.220,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler13:04
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.621.173
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|40.014.502
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.130.408
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.429.446
|% -9,98
|
|ALFAS
|284,10
|789.816.406
|% -9,81
|
|GOKNR
|20,16
|876.560.977
|% -8,53
|
|IHAAS
|150,80
|18.831.072
|% -8,33
|
|MNDRS
|9,26
|68.729.179
|% -8,23
|
|TUPRS
|541,30
|1.314.752.352
|% 0,43
|
|AKFYE
|18,01
|1.273.098.100
|% -5,21
|
|KOZAL
|21,30
|1.009.702.604
|% 1,72
|
|EREGL
|35,82
|1.001.055.432
|% -0,28
|
|ASELS
|53,15
|987.743.821
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,41
|331.709.848
|% 2,99
|
|AKFYE
|18,01
|1.273.098.100
|% -5,21
|
|ISCTR
|13,15
|773.674.405
|% -2,74
|
|YKBNK
|9,65
|517.122.320
|% -2,62
|
|EKGYO
|6,26
|327.726.130
|% -2,19
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1846
|19,1887
|% 0,11
|
|Euro
|20,9024
|20,9186
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,6577
|23,7763
|% -0,08
|
|Frank
|20,8416
|20,9672
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0961
|5,1217
|% 0,09
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,36
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,33
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.235
|8.316
|-2,00
|
|Yarım
|4.037
|4.069
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,74
|14,75
|0,01
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-0,24
|