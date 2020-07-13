***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.07.2020 11:28
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.157.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.382.175
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 75.000 95.625,000 127,50000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 5.000 6.375,000 127,50000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 Nâma
C Grubu, ULAS, TREULAS00014 11.077.000 14.123.175,000 127,50000 C Grubu C Grubu, ULAS, TREULAS00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.157.000 14.225.175,000 127,50000
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 14.225.175
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak,
1. Şirketimizin 50.000.000,-(ellimilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle , %127,50 oranında artırılarak 11.157.000,- (onbirmilyonyüzelliyedibin) TL'den 25.382.175,- (yirmibeşmilyonüçyüzseksenikibinyüzyetmişbeş)TL'sına çıkarılmasına,
2. 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzyetmişbeş)TL tutarındaki artışın tamamının iç kaynaklardan sermayeye eklenecek gayrimenkul satış kazancı kaleminden karşılanmasına,
3. Sermaye artırımı karşılığında her biri 1 TL nominal değerli 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzyetmişbeş) adet bedelsiz pay ihraç edilmesine,
4. Ortaklarımızın ellerinde bulundurdukları beher paya %127,50 oranında bedelsiz pay verilmesine, dağıtılacak bedelsiz yeni paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına,
5. Sermaye artırımında, mevcut payları oranında
(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,
(B) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,
(C) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (C) grubu hamiline yazılı yeni pay çıkarılmasına,
6. Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859295
BIST