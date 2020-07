***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.157.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.382.175Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 75.000 95.625,000 127,50000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 5.000 6.375,000 127,50000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 NâmaC Grubu, ULAS, TREULAS00014 11.077.000 14.123.175,000 127,50000 C Grubu C Grubu, ULAS, TREULAS00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 11.157.000 14.225.175,000 127,50000İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 14.225.175Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 13.07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak,1. Şirketimizin 50.000.000,-(ellimilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle , %127,50 oranında artırılarak 11.157.000,- (onbirmilyonyüzelliyedibin) TL'den 25.382.175,- (yirmibeşmilyonüçyüzseksenikibinyüzyetmişbeş)TL'sına çıkarılmasına,2. 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzyetmişbeş)TL tutarındaki artışın tamamının iç kaynaklardan sermayeye eklenecek gayrimenkul satış kazancı kaleminden karşılanmasına,3. Sermaye artırımı karşılığında her biri 1 TL nominal değerli 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzyetmişbeş) adet bedelsiz pay ihraç edilmesine,4. Ortaklarımızın ellerinde bulundurdukları beher paya %127,50 oranında bedelsiz pay verilmesine, dağıtılacak bedelsiz yeni paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına,5. Sermaye artırımında, mevcut payları oranında(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,(B) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,(C) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (C) grubu hamiline yazılı yeni pay çıkarılmasına,6. Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılmasına,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859295BIST