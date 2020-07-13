Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.07.2020 11:28
GÜNCEL HABERLER



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.157.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.382.175

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 75.000 95.625,000 127,50000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 5.000 6.375,000 127,50000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 Nâma
C Grubu, ULAS, TREULAS00014 11.077.000 14.123.175,000 127,50000 C Grubu C Grubu, ULAS, TREULAS00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.157.000 14.225.175,000 127,50000

İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 14.225.175


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak,
1. Şirketimizin 50.000.000,-(ellimilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle , %127,50 oranında artırılarak 11.157.000,- (onbirmilyonyüzelliyedibin) TL'den 25.382.175,- (yirmibeşmilyonüçyüzseksenikibinyüzyetmişbeş)TL'sına çıkarılmasına,
2. 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzyetmişbeş)TL tutarındaki artışın tamamının iç kaynaklardan sermayeye eklenecek gayrimenkul satış kazancı kaleminden karşılanmasına,
3. Sermaye artırımı karşılığında her biri 1 TL nominal değerli 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzyetmişbeş) adet bedelsiz pay ihraç edilmesine,
4. Ortaklarımızın ellerinde bulundurdukları beher paya %127,50 oranında bedelsiz pay verilmesine, dağıtılacak bedelsiz yeni paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına,
5. Sermaye artırımında, mevcut payları oranında
(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,
(B) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,
(C) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (C) grubu hamiline yazılı yeni pay çıkarılmasına,
6. Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859295


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:19117.676
Değişim :  2,50% |  2.867,11
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
117.743 En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.031,80 16.252.819 % 10,00  
KARTN 539,00 39.339.327 % 10,00  
BFREN 414,40 13.551.569 % 9,98  
MEGAP 5,40 544.342 % 9,98  
MEGAP 5,40 544.342 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6257 8,6689 % -0,10  
Frank 7,2587 7,3025 % -0,03  
Riyal 1,8249 1,8340 % 0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 10,09  
Altın Gr. 399 400 2,58  
Cumhuriyet 2.597 2.615 10,50  
Tam 2.675 2.684 10,90  
Yarım 1.299 1.313 5,30  
Çeyrek 649 657 2,60  
Gümüş.Ons 19,15 19,18 0,45  
Gümüş Gr. 4,22 4,23 0,10  
B. Petrol 42,52 42,52 -0,72  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru