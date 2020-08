***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK ONAYIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.157.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.382.175Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 75.000 95.625,000 127,50000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 5.000 6.375,000 127,50000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 NâmaC Grubu, ULAS, TREULAS00014 11.077.000 14.123.175,000 127,50000 C Grubu C Grubu, ULAS, TREULAS00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 11.157.000 14.225.175,000 127,50000İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 14.225.175Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.07.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.08.2020SPK Başvuru Tarihi 13.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Ek AçıklamalarSPK onay yazısı, Borsa ihraç belgesi ve SPK onaylı esas sözleşme tadil metni açıklamaya eklenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 spk onay yazısı.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfEK: 3 Esas sözleşme tadili onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869016BIST