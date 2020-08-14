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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.08.2020 16:19
GÜNCEL HABERLER



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK ONAYI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.157.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.382.175

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 75.000 95.625,000 127,50000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 5.000 6.375,000 127,50000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 Nâma
C Grubu, ULAS, TREULAS00014 11.077.000 14.123.175,000 127,50000 C Grubu C Grubu, ULAS, TREULAS00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.157.000 14.225.175,000 127,50000

İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 14.225.175


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.07.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.08.2020
SPK Başvuru Tarihi 13.07.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020

Ek Açıklamalar
SPK onay yazısı, Borsa ihraç belgesi ve SPK onaylı esas sözleşme tadil metni açıklamaya eklenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk onay yazısı.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Esas sözleşme tadili onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869016


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 47,30 919.963.942 % 10,00  
KENT 2.289,90 7.909.315 % 10,00  
BAYRK 7,27 12.865.165 % 9,98  
NETAS 15,88 84.145.310 % 9,97  
AKSEN 5,09 151.871.799 % 9,94  
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Euro 8,7234 8,7290 % 0,59  
Sterlin 9,6554 9,7038 % 0,98  
Frank 8,0781 8,1267 % 0,54  
Riyal 1,9610 1,9708 % 0,50  
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Altın Ons 1.950 1.950 -3,51  
Altın Gr. 462 462 0,72  
Cumhuriyet 3.078 3.125 34,00  
Tam 3.063 3.142 33,32  
Yarım 1.480 1.520 16,11  
Çeyrek 743 760 8,06  
Gümüş.Ons 26,73 26,75 -0,75  
Gümüş Gr. 6,32 6,32 -0,17  
B. Petrol 44,80 44,80 -0,16  
Seans Raporu 16:11
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