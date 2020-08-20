ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

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11.157.000 14.225.175,000 127,50000İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 14.225.175Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.07.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.08.2020SPK Başvuru Tarihi 13.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Sermaye Tescil Tarihi 20.08.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.08.2020 tarihinde onaylanan Esas Sözleşme Tadili 20.08.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 spk onay yazısı.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfEK: 3 Esas sözleşme tadili onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870317BIST