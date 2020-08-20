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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.08.2020 14:09
GÜNCEL HABERLER


11.157.000 14.225.175,000 127,50000

İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 14.225.175


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.07.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.08.2020
SPK Başvuru Tarihi 13.07.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
Sermaye Tescil Tarihi 20.08.2020

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.08.2020 tarihinde onaylanan Esas Sözleşme Tadili 20.08.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk onay yazısı.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Esas sözleşme tadili onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870317


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BIST En Aktif Hisseler13:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 31,26 218.851 % 9,99  
TLMAN 17,42 8.294.424 % 9,97  
EGCEY 1,08 696.922 % 9,09  
OZBAL 4,34 39.731.508 % 8,50  
MERIT 37,48 162.113 % 7,27  
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13:55 Alış Satış %  
Dolar 7,3457 7,3493 % 0,83  
Euro 8,6958 8,7042 % 0,76  
Sterlin 9,5473 9,5952 % 0,22  
Frank 7,9763 8,0243 % 0,47  
Riyal 1,9389 1,9486 % -0,01  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 2,08  
Altın Gr. 453 453 0,65  
Cumhuriyet 3.010 3.056 -95,00  
Tam 2.995 3.073 -87,93  
Yarım 1.448 1.486 -42,53  
Çeyrek 726 743 -21,27  
Gümüş.Ons 26,90 26,94 0,22  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,06  
B. Petrol 44,95 44,95 -0,42  
Seans Raporu 13:55
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