***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.08.2020 14:09
11.157.000 14.225.175,000 127,50000
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 14.225.175
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.07.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.08.2020
SPK Başvuru Tarihi 13.07.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
Sermaye Tescil Tarihi 20.08.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.08.2020 tarihinde onaylanan Esas Sözleşme Tadili 20.08.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk onay yazısı.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Esas sözleşme tadili onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870317
BIST
13:551.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
13:557,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3493
En Düşük
7,2632
13:558,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0658
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7042
En Düşük
8,6034
13:55453,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,65
|Açılış
|: 453,17
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler13:55
|CASA
|31,26
|218.851
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|8.294.424
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,08
|696.922
|% 9,09
|
|OZBAL
|4,34
|39.731.508
|% 8,50
|
|MERIT
|37,48
|162.113
|% 7,27
|
|ROYAL
|2,43
|807.439
|% -8,65
|
|HUBVC
|17,99
|11.477.295
|% -5,56
|
|RALYH
|12,43
|8.384.077
|% -4,90
|
|AKYHO
|4,79
|8.936.921
|% -3,23
|
|FORMT
|3,00
|370.531
|% -3,23
|
|RTALB
|59,30
|493.798.489
|% 1,89
|
|OYAKC
|8,01
|127.021.532
|% 2,17
|
|NATEN
|25,32
|120.189.970
|% 3,01
|
|ENJSA
|8,69
|58.422.217
|% -0,46
|
|MPARK
|16,02
|38.691.765
|% 1,39
|
|OYAKC
|8,01
|127.021.532
|% 2,17
|
|RTALB
|59,30
|493.798.489
|% 1,89
|
|IHLGM
|1,58
|11.489.376
|% -1,25
|
|ENJSA
|8,69
|58.422.217
|% -0,46
|
|NATEN
|25,32
|120.189.970
|% 3,01
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3457
|7,3493
|% 0,83
|
|Euro
|8,6958
|8,7042
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,5473
|9,5952
|% 0,22
|
|Frank
|7,9763
|8,0243
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9389
|1,9486
|% -0,01
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|2,08
|
|Altın Gr.
|453
|453
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|2.995
|3.073
|-87,93
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|-42,53
|
|Çeyrek
|726
|743
|-21,27
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,42
|