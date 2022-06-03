***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURU SONUCU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 25.382.175Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.610.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 170.625 55.309,391 32,41576 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 11.375 3.687,293 32,41576 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 NâmaC Grubu, ULAS, TREULAS00014 25.200.175 8.168.828,316 32,41576 C Grubu C Grubu, ULAS, TREULAS00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 25.382.175 8.227.825,000 32,41576İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 5.776.878,59Özel Fonlar (TL) 2.450.946,41Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu REDSPK Başvuru Tarihi 12.04.2022SPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarŞirketimizin 150.000.000,-(yüzelli milyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin içkaynaklardan karşılanmak suretiyle 25.382.175 TL'den 33.610.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 8.227.825 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması talebimiz olumsuz karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034474BIST