***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2022 11:31
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURU SONUCU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 25.382.175
Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.610.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 170.625 55.309,391 32,41576 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 11.375 3.687,293 32,41576 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 Nâma
C Grubu, ULAS, TREULAS00014 25.200.175 8.168.828,316 32,41576 C Grubu C Grubu, ULAS, TREULAS00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 25.382.175 8.227.825,000 32,41576
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 5.776.878,59
Özel Fonlar (TL) 2.450.946,41
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu RED
SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022
SPK Başvuru Sonucu Red
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000,-(yüzelli milyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin içkaynaklardan karşılanmak suretiyle 25.382.175 TL'den 33.610.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 8.227.825 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması talebimiz olumsuz karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034474
BIST