ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|27.061.296
|% 10,00
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4706
|8,5131
|% -0,46
|Frank
|7,1281
|7,1710
|% -0,24
|Riyal
|1,8488
|1,8581
|% -0,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|10,55
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,20
|Cumhuriyet
|2.475
|2.518
|-0,40
|Tam
|2.547
|2.584
|-0,30
|Yarım
|1.243
|1.263
|-0,20
|Çeyrek
|622
|632
|0,00
|Gümüş.Ons
|15,60
|15,64
|0,05
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,01
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|0,90
Seans Raporu
- 16:49PEGYO Yüzde -4.95 oranında düşüşle 0.96 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 598, 290 adet işlem
- 16:47MARTI Yüzde -4.08 oranında düşüşle 0.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 034, 900 adet işlem
- 16:46XU100 Endeks 99, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 11, 177.00 milyon TL de
- 16:41 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KOZAA, EREGL
- 16:41XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -850, 05 kaybederek (% -0.91 ) 92, 498