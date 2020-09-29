***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2020 11:07
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 170625 TRY 0,67 Yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme(3/8) İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 11375 TRY 0,04 Yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme(1/8) İşlem Görmüyor
C Hamiline 1 TRY 25200175 TRY 99,29 - İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877164
BIST
11:321.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:327,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:329,1745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0704
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1745
En Düşük
9,0696
11:32474,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,35
|Açılış
|: 474,61
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:30
|YAPRK
|53,35
|417.837
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|82,90
|7.067.847
|% -9,79
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|ARMDA
|62,55
|7.484.694
|% -6,64
|
|SISE
|7,63
|1.660.429.338
|% -1,80
|
|GARAN
|7,05
|406.694.267
|% 0,86
|
|TRKCM
|4,94
|309.684.954
|% -3,14
|
|ODAS
|2,79
|305.227.170
|% 2,57
|
|SODA
|8,48
|249.080.724
|% -3,09
|
|SISE
|7,63
|1.660.429.338
|% -1,80
|
|ODAS
|2,79
|305.227.170
|% 2,57
|
|CEMAS
|1,71
|166.925.959
|% 3,64
|
|TRKCM
|4,94
|309.684.954
|% -3,14
|
|GARAN
|7,05
|406.694.267
|% 0,86
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8481
|7,8503
|% 0,64
|
|Euro
|9,1656
|9,1740
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,0674
|10,1179
|% 0,81
|
|Frank
|8,4554
|8,5064
|% 0,55
|
|Riyal
|2,0844
|2,0948
|% 0,46
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,62
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|0,01
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|-0,35
|