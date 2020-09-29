***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 170625 TRY 0,67 Yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme(3/8) İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 11375 TRY 0,04 Yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme(1/8) İşlem GörmüyorC Hamiline 1 TRY 25200175 TRY 99,29 - İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877164BIST