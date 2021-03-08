***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2021 13:58
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILMAZ ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 04.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - - Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MEFTUN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 04.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - 11.03 A-C Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MUTLU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 04.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - 9.67 A-C Bağımsız Üye Değil - -
BİLAL TAYFUN YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 04.03.2019 İcrada Görevli Değil - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735161 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye,Denetimden Sorumlu Komite-Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
EKREM YADİGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 04.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735781 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan,Denetimden Sorumlu Komite-Üye,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915883
BIST
14:251.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:257,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1186
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:259,0905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1105
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:25415,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,38
|Açılış
|: 415,67
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:23
|FADE
|11,55
|73.403.295
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.949
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.247.819
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,13
|1.165.248.012
|% -1,30
|
|PETKM
|6,15
|1.120.148.969
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,60
|929.040.996
|% 2,87
|
|THYAO
|14,75
|837.872.661
|% -0,20
|
|HALKB
|5,45
|790.661.748
|% 1,11
|
|PETKM
|6,15
|1.120.148.969
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,43
|385.163.052
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|790.661.748
|% 1,11
|
|GARAN
|9,13
|1.165.248.012
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,25
|497.977.510
|% -0,23
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6491
|7,6547
|% 1,63
|
|Euro
|9,0891
|9,0946
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,5422
|10,5951
|% 1,39
|
|Frank
|8,1566
|8,2057
|% 1,22
|
|Riyal
|2,0323
|2,0425
|% 1,53
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-6,14
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.754
|2.824
|26,05
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|12,60
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,14
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:40FRIGO
Yüzde 5.14 oranında artışla 31.50 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 218 adet işlem
-
14:39TACTR
Yüzde 8.98 oranında artışla 27.90 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 724 adet işlem
-
14:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, TSKB
-
14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 37 kaybederek (% -0.03 ) 1, 353
-
14:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FADE, ISATR, BJKAS, TRILC, VKFYO, NIBAS, SNKRN, VAKKO, KUTPO, IZTAR