***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2023 15:54
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CÜNEYT ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Genel Md.Yrd. - 8.64 A-C Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MEFTUN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür - 1.97 C Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MUTLU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yrd - 1.97 C Bağımsız Üye Değil - -
EKREM YADİGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
ASLAN YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
YILMAZ BARTU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 19.08.2022 İcrada Görevli Değil - 1.99 A-C Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
BATUHAN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.08.2022 İcrada Görevli Değil 1.18 A-C Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KOmitesi-Üye
OĞUZHAN KIRAÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 19.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046297 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu KOmite-Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122735
BIST
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|Değişim
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|| -57,52
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 5.446
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5.454
En Düşük
5.376
17:4918,9623
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 19,1780
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
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|ERCB
|126,50
|308.123.262
|% 10,00
|
|UFUK
|65,45
|7.013.270
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.987.572
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.745.084
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|440.973.121
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|434.882.532
|% -9,95
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,76
|102.008.296
|% -9,45
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|EREGL
|40,86
|6.794.727.185
|% -4,93
|
|ISCTR
|14,60
|6.621.399.816
|% 2,82
|
|ASTOR
|51,95
|5.166.658.856
|% 6,02
|
|AKBNK
|19,72
|4.589.732.832
|% -0,45
|
|YKBNK
|11,80
|4.302.968.154
|% 0,60
|
|ISCTR
|14,60
|6.621.399.816
|% 2,82
|
|YKBNK
|11,80
|4.302.968.154
|% 0,60
|
|ADESE
|1,66
|383.528.608
|% 5,06
|
|AKBNK
|19,72
|4.589.732.832
|% -0,45
|
|EREGL
|40,86
|6.794.727.185
|% -4,93
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9588
|18,9623
|% 0,05
|
|Euro
|20,2590
|20,2656
|% 0,97
|
|Sterlin
|22,7997
|22,9140
|% 1,19
|
|Frank
|20,5366
|20,6603
|% 1,58
|
|Riyal
|5,0355
|5,0607
|% 0,03
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|28,63
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|16,24
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.662
|7.731
|101,00
|
|Yarım
|3.743
|3.783
|49,00
|
|Çeyrek
|1.872
|1.892
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|0,34
|
|B. Petrol
|81,79
|81,79
|0,20
|
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17:49
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Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
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17:55XU100
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