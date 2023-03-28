***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.03.2023 18:00
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT TAŞYÜREK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 23.03.2023 İcrada Görevli 0.54 C Bağımsız Üye Değil
ALİ TAŞDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 23.03.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYE
MUSTAFA DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 İcrada Görevli Değil 0.4 C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128741 Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYE
REMZİ ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128741 Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYE
NERİMAN ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ŞEMSETTİN ÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 İcrada Görevli Değil 0.09 C Bağımsız Üye Değil
BÜLENT BERKAY ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 İcrada Görevli Değil 1.06 A-C Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKAN
BÜLENT CAN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 İcrada Görevli Değil 1.18 A-C Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKAN
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT TAŞYÜREK YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ALİ TAŞDEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128769
BIST