***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT TAŞYÜREK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 23.03.2023 İcrada Görevli 0.54 C Bağımsız Üye DeğilALİ TAŞDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 23.03.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYEMUSTAFA DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 İcrada Görevli Değil 0.4 C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128741 Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYEREMZİ ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128741 Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYENERİMAN ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilŞEMSETTİN ÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 İcrada Görevli Değil 0.09 C Bağımsız Üye DeğilBÜLENT BERKAY ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 İcrada Görevli Değil 1.06 A-C Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANBÜLENT CAN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 İcrada Görevli Değil 1.18 A-C Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT TAŞYÜREK YÖNETİM KURULU BAŞKANIALİ TAŞDEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128769BIST