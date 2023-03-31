Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2023 15:04
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ALİ SERKAN KÖSE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 03124740490 info@ulaslar.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130218


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:214.831
Değişim :  -1,34% |  -65,41
Açılış :  4.876  
Önceki Kapanış :  4.896  
En Yüksek
4.882 En Düşük
4.812
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKSUN 86,50 36.828.759 % 9,98  
DERIM 10,69 42.628.036 % 9,98  
OYAYO 10,61 7.630.188 % 9,95  
KRGYO 15,38 26.842.948 % 9,94  
SELGD 6,21 3.310.716 % 9,91  
daha fazla
15:21 Alış Satış %  
Dolar 19,1782 19,1822 % 0,08  
Euro 20,9013 20,9204 % -0,09  
Sterlin 23,6541 23,7728 % -0,10  
Frank 20,8403 20,9658 % -0,31  
Riyal 5,0951 5,1207 % 0,07  
daha fazla
15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.978 1.979 -1,67  
Altın Gr. 1.221 1.221 0,65  
Cumhuriyet 8.228 8.353 71,00  
Tam 8.244 8.324 6,00  
Yarım 4.042 4.073 3,00  
Çeyrek 2.021 2.037 2,00  
Gümüş.Ons 23,88 23,91 -0,02  
Gümüş Gr. 14,72 14,73 -0,02  
B. Petrol 78,69 78,69 0,09  
Seans Raporu 15:21
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru