***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.05.2023 15:08
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Cüneyt ULAŞ 2041875 TRY 8,04
Tevfik Meftun ULAŞ 359600 TRY 1,42
Tevfik Mutlu ULAŞ 350000 TRY 1,38
Yılmaz Bartu ULAŞ 504000 TRY 1,99
Batuhan ULAŞ 300000 TRY 1,18
DİĞER 21826700 TRY 85,99
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CÜNEYT ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 08.03.2022 İcrada Görevli Hayır 8.04 A, C Bağımsız Üye Değil
TEVFİK MEFTUN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 08.03.2022 İcrada Görevli 1.42 C Bağımsız Üye Değil
TEVFİK MUTLU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 08.03.2022 İcrada Görevli Hayır 1.38 C Bağımsız Üye Değil
BATUHAN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.08.2022 İcrada Görevli Değil Hayır 1.18 A,C Bağımsız Üye Değil
YILMAZ BARTU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 19.08.2022 İcrada Görevli Değil Hayır 1.99 A, C Bağımsız Üye Değil
ASLAN YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
EKREM YADİGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI
OĞUZHAN KIRAÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 19.08.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046297 Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151941
BIST