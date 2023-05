***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Cüneyt ULAŞ 2041875 TRY 8,04Tevfik Meftun ULAŞ 359600 TRY 1,42Tevfik Mutlu ULAŞ 350000 TRY 1,38Yılmaz Bartu ULAŞ 504000 TRY 1,99Batuhan ULAŞ 300000 TRY 1,18DİĞER 21826700 TRY 85,99Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCÜNEYT ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 08.03.2022 İcrada Görevli Hayır 8.04 A, C Bağımsız Üye DeğilTEVFİK MEFTUN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 08.03.2022 İcrada Görevli 1.42 C Bağımsız Üye DeğilTEVFİK MUTLU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 08.03.2022 İcrada Görevli Hayır 1.38 C Bağımsız Üye DeğilBATUHAN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.08.2022 İcrada Görevli Değil Hayır 1.18 A,C Bağımsız Üye DeğilYILMAZ BARTU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 19.08.2022 İcrada Görevli Değil Hayır 1.99 A, C Bağımsız Üye DeğilASLAN YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİEKREM YADİGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASIOĞUZHAN KIRAÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 19.08.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046297 Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151941BIST