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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

19.08.2022 13:58
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komi


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 19.08.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut yönetim kurulu üye sayısının esas sözleşmede öngörülen sayıya tamamlanması adına yönetim kurulu üyelerinin seçimleri yapılmıştır. 19.08.2022 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu komitelerine atamalar yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5. maddesine göre
Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na A grubu pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Kıraçoğlu, Komite Üyeliğine ise bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na A grubu pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar, Komite Üyeliği'ne ise icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Ulaş,  
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na A grubu pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yeşilyurt, Komite Üyeliğine ise icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bartu Ulaş atanmışlardır.
Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Füsun Kalıpçılar'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği devam etmektedir.
Mevcut yönetim kurulu yapılanması gereği halihazırda 5 tane icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi olduğu için bağımsız yönetim kurulu üyesi Ekrem Yadigar birden fazla komitede görevlendirilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.2. maddesi gereğince şirket bünyesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi kurulmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.1. maddesi kapsamında bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057077


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