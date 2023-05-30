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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

30.05.2023 21:38
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komi


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                         Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Mayıs 2023 tarih ve 2023/20 numaralı toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılması katılanların oybirliği ile kararlaştırılmıştır.
Denetim Komitesi:
Başkan: Mustafa DURSUN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye     : Remzi ERİM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkan: Remzi ERİM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye     : Neriman ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi
Üye     : Murat KEDİCİ - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan: Mustafa DURSUN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye     : Cüneyt ULAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154806


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Tam 8.931 9.176 22,16  
Yarım 4.392 4.546 -5,00  
Çeyrek 2.203 2.266 -9,00  
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Gümüş Gr. 15,22 15,23 0,23  
B. Petrol 74,02 74,02 -3,08  
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