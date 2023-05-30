***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Mayıs 2023 tarih ve 2023/20 numaralı toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılması katılanların oybirliği ile kararlaştırılmıştır.Denetim Komitesi:Başkan: Mustafa DURSUN - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Remzi ERİM - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim Komitesi:Başkan: Remzi ERİM - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Neriman ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Murat KEDİCİ - Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiRiskin Erken Saptanması Komitesi:Başkan: Mustafa DURSUN - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye : Cüneyt ULAŞ - Yönetim Kurulu ÜyesiKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154806BIST