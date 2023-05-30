***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.05.2023 21:38
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Mayıs 2023 tarih ve 2023/20 numaralı toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılması katılanların oybirliği ile kararlaştırılmıştır.
Denetim Komitesi:
Başkan: Mustafa DURSUN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Remzi ERİM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkan: Remzi ERİM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Neriman ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Murat KEDİCİ - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan: Mustafa DURSUN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Cüneyt ULAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154806
BIST