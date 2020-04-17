***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 11:04
***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULKER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULKER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838854
BIST
13:5798.546
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 2.296,43
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.653
En Düşük
97.601
13:576,8633
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0815
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8470
13:577,4421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0912
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4252
13:57372,94
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
|| -10,83
|Açılış
|: 372,94
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
372,60
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|ANELE
|3,52
|20.472.781
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|526.317
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.059.318
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|10.240.783
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,45
|1.145.079.123
|% 3,06
|
|THYAO
|10,53
|580.424.070
|% 3,64
|
|GARAN
|8,55
|496.549.527
|% 3,64
|
|ASELS
|27,38
|480.308.799
|% 2,70
|
|AKBNK
|5,85
|421.528.504
|% 3,54
|
|KARSN
|1,46
|158.321.098
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,67
|72.049.944
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|183.172.275
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,08
|84.571.176
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,85
|421.528.504
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5372
|8,5800
|% -1,02
|
|Frank
|7,0581
|7,1006
|% -0,98
|
|Riyal
|1,8256
|1,8348
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-30,79
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-10,83
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.452
|-71,30
|
|Tam
|2.468
|2.527
|-69,60
|
|Yarım
|1.199
|1.228
|-35,70
|
|Çeyrek
|601
|614
|-17,80
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|28,59
|28,59
|0,77
|