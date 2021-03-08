***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2021 13:24
***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULKER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULKER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915864
BIST
14:391.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:397,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1284
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:399,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1199
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:39415,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,41
|Açılış
|: 415,69
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:39
|TRILC
|12,10
|67.566
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.468.148
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.303.827
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|17.180.060
|% 9,99
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|UMPAS
|1,10
|175.517
|% -4,35
|
|SEKFK
|12,12
|8.996.051
|% -4,34
|
|ULUSE
|64,25
|2.171.346
|% -4,32
|
|KOZAL
|132,50
|941.441.199
|% 2,79
|
|HALKB
|5,42
|809.156.449
|% 0,56
|
|INDES
|34,32
|574.453.908
|% 5,41
|
|VAKBN
|4,23
|511.371.605
|% -0,70
|
|EKGYO
|2,43
|386.414.191
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,43
|386.414.191
|% -1,22
|
|HALKB
|5,42
|809.156.449
|% 0,56
|
|VAKBN
|4,23
|511.371.605
|% -0,70
|
|ODAS
|3,91
|239.590.671
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|89.434.398
|% 1,91
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6565
|7,6604
|% 1,70
|
|Euro
|9,0903
|9,0999
|% 1,34
|
|Sterlin
|10,5618
|10,6148
|% 1,58
|
|Frank
|8,1687
|8,2179
|% 1,37
|
|Riyal
|2,0341
|2,0443
|% 1,62
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-7,68
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,34
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.752
|2.823
|25,61
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|12,39
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,12
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Seans Raporu
14:39
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