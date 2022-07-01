***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2022 10:05
***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULKER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040583
BIST
11:262.439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 33,46
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.440
En Düşük
2.400
11:2616,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0482
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7466
En Düşük
16,6705
11:2617,5166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0108
|Açılış
|: 17,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:26964,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,19
|Açılış
|: 964,74
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KOZAL
|182,70
|714.182.973
|% 7,47
|
|ISSEN
|27,40
|17.826.226
|% 7,03
|
|MAKIM
|16,24
|192.461.371
|% 6,49
|
|IPEKE
|17,86
|64.905.806
|% 6,25
|
|ULUUN
|21,92
|20.978.668
|% 6,00
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,10
|66.173.692
|% -4,83
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|GLRYH
|3,26
|14.981.702
|% -4,40
|
|LIDFA
|10,89
|23.071.654
|% -3,97
|
|THYAO
|49,10
|2.182.176.839
|% 4,91
|
|KOZAL
|182,70
|714.182.973
|% 7,47
|
|SISE
|21,40
|593.635.302
|% -0,47
|
|TUPRS
|269,20
|374.042.530
|% 1,78
|
|KOZAA
|27,28
|367.635.638
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,65
|162.786.969
|% 0,38
|
|THYAO
|49,10
|2.182.176.839
|% 4,91
|
|ODAS
|2,94
|84.851.049
|% 1,73
|
|SISE
|21,40
|593.635.302
|% -0,47
|
|TSKB
|2,05
|55.570.871
|% 1,99
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7298
|16,7466
|% 0,29
|
|Euro
|17,4965
|17,5166
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,2015
|20,3028
|% -0,33
|
|Frank
|17,3962
|17,5010
|% -0,07
|
|Riyal
|4,4439
|4,4662
|% 0,20
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,44
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-5,40
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.428
|6.518
|-72,00
|
|Yarım
|3.146
|3.187
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.593
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,79
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|-0,27
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,37
|
Seans Raporu
11:26
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11:41ULUUN
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11:40ULUUN
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11:38XU100
Endeks 2, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 9, 059.00 milyon TL de
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11:38BMSCH
Yüzde 4.78 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 575, 158 adet işlem