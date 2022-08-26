***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 17:37
***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULKER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULKER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058620
BIST
17:323.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 33,44
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
17:3218,1855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:3218,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1232
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:321.020,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,08
|Açılış
|: 1.020,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:32
|VAKBN
|6,05
|208.306.624
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.377.420
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.201.043.891
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.947.716
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.560.482
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|69.784.031
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.845.442
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|12.444.021
|% -9,93
|
|AKBNK
|12,69
|7.117.684.560
|% 5,93
|
|ISCTR
|8,08
|6.745.469.806
|% 3,06
|
|YKBNK
|7,19
|6.303.996.152
|% 9,60
|
|THYAO
|70,55
|5.374.210.546
|% 0,36
|
|GARAN
|26,22
|5.144.538.575
|% 1,79
|
|EKGYO
|4,03
|3.805.280.337
|% 4,95
|
|YKBNK
|7,19
|6.303.996.152
|% 9,60
|
|ISCTR
|8,08
|6.745.469.806
|% 3,06
|
|AKBNK
|12,69
|7.117.684.560
|% 5,93
|
|ZOREN
|3,06
|970.397.929
|% 6,99
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1802
|18,1855
|% 0,12
|
|Euro
|18,2469
|18,2588
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,4360
|21,5435
|% -0,00
|
|Frank
|18,8193
|18,9326
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8238
|4,8480
|% 0,05
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,94
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.824
|6.885
|-46,00
|
|Yarım
|3.325
|3.366
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,14
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|98,84
|98,84
|-0,50
|