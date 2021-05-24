***ULKER* *HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ULKER******HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HATEK, ULKER25.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaHATAY TEKSTIL HATEK 0,4761904 0,4047618ULKER BISKUVI ULKER 0,8087719 0,6874561Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937495BIST