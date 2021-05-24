***ULKER* *HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
24.05.2021 16:48
***ULKER******HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HATEK, ULKER
25.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
HATAY TEKSTIL HATEK 0,4761904 0,4047618
ULKER BISKUVI ULKER 0,8087719 0,6874561
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937495
BIST
17:381.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:388,3854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0300
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:3810,2510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:38507,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,53
|Açılış
|: 507,54
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:38
|TRILC
|42,90
|113.749.113
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.512.306
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.369
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.147.221
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.815.795
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.738.096
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.741.356
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,42
|35.745.962
|% -8,11
|
|SAYAS
|28,80
|33.108.207
|% -6,61
|
|GARAN
|8,12
|1.186.329.138
|% -0,49
|
|FENER
|33,48
|713.937.392
|% 6,56
|
|EREGL
|19,23
|713.107.730
|% 2,78
|
|ASELS
|15,46
|701.725.491
|% 2,05
|
|KRDMD
|8,08
|675.126.162
|% 0,62
|
|GARAN
|8,12
|1.186.329.138
|% -0,49
|
|TSKB
|1,41
|188.770.225
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,17
|270.548.213
|% 0,46
|
|KARSN
|4,94
|557.602.972
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,98
|180.651.121
|% 1,02
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3835
|8,3854
|% -0,36
|
|Euro
|10,2438
|10,2510
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,8317
|11,8911
|% -0,34
|
|Frank
|9,3169
|9,3731
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% -0,37
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|2,14
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,05
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|1,53
|
Seans Raporu
17:38
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17:51TIRE
Yüzde 5.04 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 815, 952 adet işlem
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PETKM, DOHOL
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 86 artarak (% 0.39 ) 1, 261
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17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, SEYKM, SAMAT, SONME, TDGYO, TRILC, BASCM
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17:48
TRILC, TIRE, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında