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***ULKER* *TETMT* *ATAGY* *DERHL* *AVC* *RZG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

01.09.2023 09:07
***ULKER* *TETMT* *ATAGY* *DERHL* *AVC* *RZG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyur


***ULKER******TETMT******ATAGY******DERHL******AVC******RZG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [ATAGY, DERHL, TETMT, ULKER]
İlgili Fonlar [RZG, AVC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
 Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190671


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CMENT 184,90 2.882.776 % 9,99  
TETMT 1.592,60 2.032.158 % 9,99  
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Altın Gr. 1.669 1.669 5,11  
Cumhuriyet 11.205 11.374 -104,00  
Tam 10.943 11.074 -20,00  
Yarım 5.489 5.558 -10,00  
Çeyrek 2.736 2.779 -5,00  
Gümüş.Ons 24,55 24,57 0,13  
Gümüş Gr. 21,10 21,12 0,15  
B. Petrol 87,09 87,09 0,26  
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