***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/08/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıÖNEM GIDA A.ŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÇikolata ve Kakaolu Ürünler, Fındık, Un ve türevleri üretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi25.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.08.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı25.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı149,45 TLToplam Tutar3.736.314 bin TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)18,41İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)39,74Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etki yapması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYILDIZ HOLDİNG A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYıldız Holding A.Ş., Ülker Bisküvi A.Ş.nin dolaylı hakim ortağıdır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiVarlığın fiyatı indirgenmiş nakit akım yöntemi, işlem çarpanı yöntemi ve piyasa değerlemesi yönteminin eşit oranda ortalaması baz alınarak oluşturulan şirket değer aralığının orta noktası dikkate alınarak belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası13.08.2021/21VC113Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıARKAN ERGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarDeğerleme raporuna göre şirket değeri indirgenmiş nakit akım, işlem çarpanı ve piyasa değerlemesi yöntemlerinin ortalaması baz alınarak 4.111.798 bin TL - 4.659.868 bin TL aralığında 4.372.508 bin TL olarak belirlenmiştir. Özkaynak değeri, şirket değerinden 31 Temmuz 2021 itibariyle Arkan Ergin Kurumsal Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 21VC113 numara 13.08.2021 tarihli değerleme raporunda belirtilen kriterler dikkate alınarak belirlenmiş düzeltilmiş net borç tutarı olan 636.194 bin TL'nin düşülmesiyle 3.736.314 bin TL olarak hesaplanmıştır. Satın alım işlemi 11,7 FAVÖK çarpanıyla gerçekleşmiştir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin olumlu oyu ile alınan 27.08.2021 tarih ve 22 sayılı toplantısında İşletme konumuzun ana kategorilerinden olan çikolata ve unlu mamuller işimizde üst düzey sinerji yaratmak ve Şirketimizin stratejik ve kârlı büyümesine değer katmak amacıyla Şirketimiz, dolaylı hakim ortağı Yıldız Holding A.Ş. portföyünde bulunan Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı ARKAN ERGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanan 13.08.2021 tarih ve 21VC113 sayılı değerleme raporundaki fiyat aralığı dahilinde yapılan pazarlık usulüyle 3.736.314 bin TL bedel karşılığında, ve peşin olarak Yıldız Holding A.Ş.'den satın alınması için Yıldız Holding A.Ş. ve Şirketimiz arasında Pay Alım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmasına karar verilmiş olup 27.08.2021 (bugün) satın alma sözleşmesi imzalanması suretiyle pay devri gerçekleşmiştir. İlgili değerleme çalışmasına ilişkin özet bilgilendirme ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960856BIST