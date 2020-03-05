***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -559.686 659.037 -15.401 743.710 0 -67.666 16.025 124.497 536.511 397.259 2.284.342 -21.143 -24.078 7.090 374.374 -397.259 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.885 -5.772 380.310 -21.763 36.456 700.779 1.099.895 129.117 1.229.012Kar Payları-88.000 -88.000 -13.877 -101.877Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732Transferler13.251 461 -817.879 817.879 687.067 -700.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.723 231.876 32.423 -48.786 905.302 1.115.092 139.408 1.254.500Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 647.779 -26.435 513.939 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 905.302 4.411.329 522.903 4.934.232Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI795.579 3.378Dönem Karı (Zararı)1.011.224 787.621Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.011.224 787.621Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler457.488 282.531Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 14 171.110 149.304Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler119.245 7.472Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.307 4.512Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler113.898 -83Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 14.654 3.043Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler133.402 126.429Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 119.669 78.226Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.227 -108Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.506 48.311Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-83 -231Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-117.559 147.396Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -536.151 -190.732Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27, 30 418.592 338.128Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.115 -4.844Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 -1.115 -4.844Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 237.716 185.918Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.846 1.577Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 1.846 1.577Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-76.630 -321.914Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-10.444 -8.576İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-430.338 -867.073Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-529.254 -1.047.530İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-491.336 -1.029.696İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.918 -17.834Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.091 63.864Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.569 26.665Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler132.825 78.162İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)144.627 166.843İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.802 -88.681Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.431 11.766Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.038.374 203.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -70.871 -58.186Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16 -525 -194Vergi İadeleri (Ödemeleri)-171.654 -141.359Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 255 38YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.373.663 1.377.649İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-336.410 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 40.747Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.274 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.544 40.142Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.544 40.142Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-140.750 -232.143Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-135.572 -225.281Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.178 -6.862Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -199İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -199Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler2.784 52.001İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler758 0Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler2.026 52.001Alınan Temettüler817.961 231Alınan Faiz536.151 190.732Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)489.657 1.286.138FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-467.025 -1.192.131Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri317.922 389.808Kredilerden Nakit Girişleri317.922 389.808Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-369.239 -905.201Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-345.444 -861.537Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-23.795 -43.664İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-1.064 -239.632Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 1.901Ödenen Temettüler0 -101.877Ödenen Faiz-414.644 -337.130YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.702.217 188.896NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.702.217 188.896DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.378.761 3.189.865DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.080.978 3.378.761Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.080.978 3.378.761Finansal Yatırımlar4.080 702Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 4.080 702Ticari Alacaklar2.365.802 1.899.086İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 33 2.106.741 1.564.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 259.061 334.397Diğer Alacaklar152.902 39.181İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8, 33 115.619 627İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 37.283 38.554Türev Araçlar9 358.919 323.087Stoklar10 592.698 604.554Peşin Ödenmiş Giderler84.491 76.058İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19, 33 41.545 36.368İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 42.946 39.690Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.583 16.899Diğer Dönen Varlıklar21 75.655 53.503ARA TOPLAM8.720.108 6.391.831TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.720.108 6.391.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar946.029 1.340.221Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 946.029 1.340.221Diğer Alacaklar460 234İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 460 234Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 21.155 21.036Maddi Duran Varlıklar12 2.383.177 2.276.366Maddi Olmayan Duran Varlıklar680.235 589.733Şerefiye13 388.047 331.975Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 292.188 257.758Peşin Ödenmiş Giderler7.602 9.628İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 7.602 9.628Ertelenmiş Vergi Varlığı31 32.986 40.823TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.071.644 4.278.041TOPLAM VARLIKLAR12.791.752 10.669.872KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 150.764 85.519Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 5.088.239 369.129Ticari Borçlar1.224.598 1.114.097İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 33 607.365 520.308İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 617.233 593.789Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 44.822 33.332Diğer Borçlar5.107 6.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8, 33 113 1.177İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.994 5.631Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22 11.854 37.351Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 68.967 15.214Kısa Vadeli Karşılıklar169.697 142.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 66.366 51.301Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 103.331 90.968Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 35.963 41.146ARA TOPLAM6.800.011 1.844.865TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.800.011 1.844.865UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 701.318 4.791.105Uzun Vadeli Karşılıklar161.010 115.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 161.010 115.344Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 195.181 238.826TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.057.509 5.145.275TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.857.520 6.990.140ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.411.329 3.296.237Ödenmiş Sermaye342.000 342.000Sermaye Düzeltme Farkları108.056 108.056Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-485.419 -498.670Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.953.162 1.726.548Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.135.283 1.726.548Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)647.779 647.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.435 -21.173Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)513.939 1.099.942Diğer Kazançlar (Kayıplar)817.879 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-53.311 -36.948Yabancı Para Çevrim Farkları-57.006 -89.429Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)3.695 52.481Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)3.695 52.481Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler131.587 131.587Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.509.952 822.885Net Dönem Karı veya Zararı905.302 700.779Kontrol Gücü Olmayan Paylar522.903 383.495TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.934.232 3.679.732TOPLAM KAYNAKLAR12.791.752 10.669.872Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 7.803.120 5.955.508Satışların Maliyeti24 -5.663.928 -4.395.223TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.139.192 1.560.285BRÜT KAR (ZARAR)2.139.192 1.560.285Genel Yönetim Giderleri25, 26 -234.744 -159.664Pazarlama Giderleri25, 26 -752.076 -598.206Araştırma ve Geliştirme Giderleri25, 26 -19.956 -12.551Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 87.331 114.557Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -66.029 -125.337ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.153.718 779.084Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 1.131.907 1.709.158Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -125.248 -13.599FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.160.377 2.474.643Finansman Gelirleri29 554.695 1.285.301Finansman Giderleri30 -1.466.132 -2.786.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.248.940 973.539Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-237.716 -185.918Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -232.123 -118.197Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -5.593 -67.721SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.011.224 787.621DÖNEM KARI (ZARARI)1.011.224 787.621Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar105.922 86.842Ana Ortaklık Payları905.302 700.779Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç 32 2,65000000 2,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar225.532 380.902Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 10.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.930 -9.539Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları201.405 399.836Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32.057 -20.072Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -532Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.586 452Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi30.471 -19.992Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.744 60.489Yabancı Para Çevrim Farkları66.530 24.033Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)66.530 24.033Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-62.546 47.252Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-62.546 47.252Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.760 -10.796Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi13.760 -10.796DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)243.276 441.391TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.254.500 1.229.012Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar139.408 129.117Ana Ortaklık Payları1.115.092 1.099.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824735BIST