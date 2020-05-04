***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732Transferler700.779 -700.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.894 10.331 365.476 394.701 50.917 445.618Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 0 -70.535 62.812 131.587 1.523.664 365.476 3.690.938 434.412 4.125.350Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 647.779 -26.435 513.939 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 905.302 4.411.329 522.903 4.934.232Transferler905.302 -905.302 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.436 8.900 2.450 -98.292 -90.378 86.260 -4.118Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 647.779 -29.871 513.939 817.879 -48.106 6.145 131.587 2.415.254 -98.292 4.320.951 609.163 4.930.114Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.499 51.656Dönem Karı (Zararı)-44.143 399.446Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-44.143 399.446Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler659.566 71.305Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 14 44.015 41.289Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler574.354 -162.841Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 827 -1.356Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 568.686 -166.764Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 4.841 5.279Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler168.533 128.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29.412 23.419Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47 304Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler139.074 105.017Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler62.209 31.774Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -31.291 -52.757Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 93.500 84.113Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 418Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -26.436 104.827Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.240 955Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.240 955Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-158.860 -71.035Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -3.009 -2.404İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-492.378 -412.717Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-311.658 -369.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-283.874 -300.258İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-27.784 -68.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.175 3.797Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-70.117 18.897Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-83.492 -51.615İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-73.237 3.853İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.255 -55.468Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-936 -14.658Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları123.045 58.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-11.360 -5.890Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-47 -56Vergi İadeleri (Ödemeleri)-34.288 -780Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 149 348YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-788.957 123.289Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-943.351 -4.557Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.515 2.219Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.515 2.219Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.561 -22.587Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.821 -21.104Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.740 -1.483Verilen Nakit Avans ve Borçlar-77 -59İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-77 -59Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler2.478 2.563Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler2.478 2.563Alınan Faiz31.291 52.757Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)143.748 92.953FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-96.786 -68.822Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.215 0Kredilerden Nakit Girişleri17.215 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-79.060 -37.033Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-73.016 -21.104Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-6.044 -15.929İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış2.987 1.522Ödenen Faiz-37.928 -33.311YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-808.244 106.123NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-808.244 106.123DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.027.599 999.462DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.219.355 1.105.585Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4, 2.3 1.219.355 2.027.599Finansal Yatırımlar3.820.230 3.057.459Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5, 2.3 3.820.230 3.057.459Ticari Alacaklar2.726.899 2.365.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 23 2.390.615 2.106.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 336.284 259.061Diğer Alacaklar180.177 152.902İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8, 23 115.696 115.619İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 64.481 37.283Türev Araçlar9 438.068 358.919Stoklar10 671.929 592.698Peşin Ödenmiş Giderler112.169 84.491İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23 37.856 41.545İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler74.313 42.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.815 4.583Diğer Dönen Varlıklar50.884 75.655ARA TOPLAM9.224.526 8.720.108TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.224.526 8.720.108DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar946.029 946.029Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 946.029 946.029Diğer Alacaklar327 460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 327 460Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 21.155 21.155Maddi Duran Varlıklar12 2.394.753 2.383.177Maddi Olmayan Duran Varlıklar719.884 680.235Şerefiye13 402.089 388.047Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 317.795 292.188Peşin Ödenmiş Giderler5.124 7.602İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.124 7.602Ertelenmiş Vergi Varlığı21 40.508 32.986TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.127.780 4.071.644TOPLAM VARLIKLAR13.352.306 12.791.752KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 140.003 150.764Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 5.576.647 5.088.239Ticari Borçlar1.163.014 1.224.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 23 534.128 607.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 628.886 617.233Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar55.926 44.822Diğer Borçlar6.492 5.107İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8, 23 3.100 113İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.392 4.994Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.062 11.854Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 102.249 68.967Kısa Vadeli Karşılıklar327.652 169.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar85.415 66.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar242.237 103.331Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler37.053 35.963ARA TOPLAM7.422.098 6.800.011TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.422.098 6.800.011UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 711.872 701.318Uzun Vadeli Karşılıklar176.946 161.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar176.946 161.010Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 111.276 195.181TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.000.094 1.057.509TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.422.192 7.857.520ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.320.951 4.411.329Ödenmiş Sermaye342.000 342.000Sermaye Düzeltme Farkları108.056 108.056Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-485.419 -485.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.949.726 1.953.162Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.131.847 1.135.283Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)647.779 647.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29.871 -26.435Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)513.939 513.939Diğer Kazançlar (Kayıplar)817.879 817.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.961 -53.311Yabancı Para Çevrim Farkları-48.106 -57.006Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)6.145 3.695Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)6.145 3.695Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler131.587 131.587Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.415.254 1.509.952Net Dönem Karı veya Zararı-98.292 905.302Kontrol Gücü Olmayan Paylar609.163 522.903TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.930.114 4.934.232TOPLAM KAYNAKLAR13.352.306 12.791.752Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.376.126 1.942.360Satışların Maliyeti16 -1.659.845 -1.404.188TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)716.281 538.172BRÜT KAR (ZARAR)716.281 538.172Genel Yönetim Giderleri17 -63.816 -38.613Pazarlama Giderleri17 -275.631 -206.804Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -5.682 -3.836Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler54.783 31.776Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-28.728 -24.314ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)397.207 296.381Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 725.238 553.322Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -672.328 -25.055FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)450.117 824.648Finansman Gelirleri19 7.697 2.005Finansman Giderleri20 -528.393 -322.380SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-70.579 504.273Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26.436 -104.827Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -67.338 -108.769Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 93.774 3.942SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-44.143 399.446DÖNEM KARI (ZARARI)-44.143 399.446Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar54.149 33.970Ana Ortaklık Payları-98.292 365.476Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç (zarar) 22 -0,29000000 1,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.516 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.395 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler879 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi879 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar43.541 46.172Yabancı Para Çevrim Farkları41.091 35.841Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)41.091 35.841Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.141 13.245Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)3.141 13.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-691 -2.914Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-691 -2.914DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.025 46.172TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.118 445.618Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar86.260 50.917Ana Ortaklık Payları-90.378 394.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842441BIST