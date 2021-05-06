***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler996.503 -996.503 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.436 8.900 2.450 -98.292 -90.378 86.260 -4.118Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -29.871 817.879 -48.106 6.145 131.587 2.506.455 -98.292 4.320.951 609.163 4.930.114Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 459.069 812.025 -35.463 22.444 -1.400 131.587 3.324.334 1.016.415 5.693.648 779.913 6.473.561Transferler-5.232 1.021.647 -1.016.415 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.332 95.698 312 479.294 572.972 118.848 691.820Kar Payları-66.025 -66.025Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 459.069 806.793 -37.795 118.142 -1.088 131.587 4.345.981 479.294 6.266.620 832.736 7.099.356Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI467.612 77.499Dönem Karı (Zararı)541.124 -44.143Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)541.124 -44.143Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler143.957 659.566Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 14 49.471 44.015Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-103.791 574.354Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -930 827Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -103.336 568.686Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 475 4.841Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler170.738 168.533Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler48.491 29.412Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler131 47Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler122.116 139.074Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -45 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler93.557 62.209Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -75.145 -31.291Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 168.748 93.500Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-46 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 123.694 -26.436Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.325 -1.240Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.325 -1.240Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler18, 19, 20 -185.008 -158.860Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -3.334 -3.009İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-160.322 -492.378Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-314.002 -311.658İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-110.335 -283.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-203.667 -27.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler59.028 -26.175Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.123 -70.117Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler156.242 -83.492İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)204.164 -73.237İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-47.922 -10.255Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.467 -936Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları524.759 123.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-33.011 -11.360Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-49 -47Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.087 -34.288Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 0 149YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-788.119 -788.957Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.192.808 -943.351Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.719 2.515Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.719 2.515Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.699 -25.561Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.623 -23.821Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -76 -1.740Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.145 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-21.198 -77İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-4.196 -77Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-17.002 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 2.478Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 2.478Alınan Temettüler45 0Alınan Faiz75.145 31.291Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)345.532 143.748FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-136.179 -96.786Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri