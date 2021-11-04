***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2021 18:26
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232
Diğer Düzeltmeler
25.000 24.216 -2.569 48.307 168.542 263.496 263.496
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -460.419 422.738 671.995 -29.004 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.558.259 1.165.045 4.674.825 522.903 5.197.728
Transferler
-817.879 1.982.924 -1.165.045 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
151.028 -4.066 90.009 -4.853 681.533 913.651 243.834 1.157.485
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -460.419 573.766 671.995 -33.070 0 33.003 -1.158 131.587 3.541.183 681.533 5.588.476 766.737 6.355.213
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 459.069 ki Tutar
342.000 108.056 -460.419 459.069 850.738 -37.870 0 22.444 -1.400 131.587 3.541.181 1.081.394 6.036.780 779.913 6.816.693
Transferler
-64.610 25.950 1.120.054 -1.081.394 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.150 124.890 549 654.654 776.943 206.010 982.953
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-3.736.314 -3.736.314 -3.736.314
Kar Payları
-276.600 -276.600 -72.691 -349.291
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 459.069 786.128 -41.020 0 147.334 -851 157.537 4.384.635 654.654 2.800.809 913.232 3.714.041
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
309.308 292.658
Dönem Karı (Zararı)
773.243 820.971
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
773.243 820.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
966.143 905.681
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 15 168.489 145.813
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-122.106 -78.265
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.484 1.375
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-124.336 -86.201
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.714 6.561
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
268.788 260.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
132.826 112.446
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.202 76
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
132.760 147.711
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-45 -64
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
234.584 138.564
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-352.973 -157.640
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 587.557 296.014
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 190
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 270.123 194.490
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.723 -1.277
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.723 -1.277
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
159.285 252.785
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.252 -6.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-971.542 -1.096.323
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-465.471 -403.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-317.060 -164.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-148.411 -239.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.525 145.044
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-263.792 -761.881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.926 -46.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.531 48.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.605 -94.439
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.680 -29.850
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
767.844 630.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-111.826 -87.833
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.125 -479
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-346.211 -249.490
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 626 131
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-710.277 741.258
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -3.736.314 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
423.664 1.667.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.898 3.559
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.898 3.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-216.678 -103.658
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-216.142 -101.350
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -536 -2.308
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 26.145 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -1.689.195
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -1.679.474
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -9.721
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.824.890 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.818.442 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6.448 0
Alınan Temettüler
45 64
Alınan Faiz
352.973 157.640
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
523.100 705.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-571.942 459.036
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.183.493 3.549.816
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-937.099 -3.357.035
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
437 566
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
47.165 500.271
Ödenen Temettüler
-349.291 0
Ödenen Faiz
-486.687 -205.039
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-29.960 -29.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-972.911 1.492.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-972.911 1.492.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.835.520 2.045.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.862.609 3.538.025
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.862.609 3.835.520 2.045.073
Finansal Yatırımlar
4.277.960 3.639.474 3.057.459
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 4.277.960 3.639.474 3.057.459
Ticari Alacaklar
3.642.113 3.092.000 2.439.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 23 2.357.206 2.040.146 2.160.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.284.907 1.051.854 279.799
Diğer Alacaklar
609.152 2.214.736 440.050
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 23 564.981 2.163.423 401.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 44.171 51.313 38.081
Türev Araçlar
0 37.340 364.291
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 0 37.340 364.291
Stoklar
11 2.028.702 1.695.858 909.952
Peşin Ödenmiş Giderler
198.159 87.760 113.980
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
198.159 87.760 113.980
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
74.053 8.356 4.583
Diğer Dönen Varlıklar
160.161 90.075 76.132
ARA TOPLAM
13.852.909 14.701.119 9.451.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.852.909 14.701.119 9.451.352
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
978.106 978.106 946.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 978.106 978.106 946.029
Diğer Alacaklar
0 369 460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 369 460
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 0 26.145 21.155
Maddi Duran Varlıklar
13 2.943.696 2.846.826 2.514.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.029.416 859.978 680.548
Şerefiye
14 594.683 496.196 388.047
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 434.733 363.782 292.501
Peşin Ödenmiş Giderler
42.216 48.664 7.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.216 48.664 7.650
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 40.028 30.467 35.311
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.033.462 4.790.555 4.206.117
TOPLAM VARLIKLAR
18.886.371 19.491.674 13.657.469
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 723.568 287.953 348.712
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.452.933 1.134.997 5.424.980
Ticari Borçlar
1.371.172 1.275.410 985.030
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 23 321.535 276.004 240.165
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.049.637 999.406 744.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
67.553 55.028 49.571
Diğer Borçlar
8.430 5.531 5.401
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9, 23 557 120 104
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.873 5.411 5.297
Türev Araçlar
1.566 1.892 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 1.566 1.892 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
50.739 77.384 15.507
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 114.442 85.888 71.298
Kısa Vadeli Karşılıklar
330.903 257.348 183.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
92.150 90.690 78.280
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
238.753 166.658 104.874
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
88.560 49.254 38.970
ARA TOPLAM
4.209.866 3.230.685 7.122.623
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.209.866 3.230.685 7.122.623
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 10.558.359 9.058.346 967.342
Uzun Vadeli Karşılıklar
275.296 228.105 174.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
275.296 228.105 174.595
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 128.809 157.845 195.181
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.962.464 9.444.296 1.337.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.172.330 12.674.981 8.459.741
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.800.809 6.036.780 4.674.825
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.196.733 -460.419 -460.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.204.177 1.271.937 1.883.608
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
459.069 459.069 422.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
745.108 812.868 642.991
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
786.128 850.738 671.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.020 -37.870 -29.004
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 817.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
146.483 21.044 -53.311
Yabancı Para Çevrim Farkları
147.334 22.444 -57.006
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-851 -1.400 3.695
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-851 -1.400 3.695
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
157.537 131.587 131.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.384.635 3.541.181 1.558.259
Net Dönem Karı veya Zararı
654.654 1.081.394 1.165.045
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
913.232 779.913 522.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.714.041 6.816.693 5.197.728
TOPLAM KAYNAKLAR
18.886.371 19.491.674 13.657.469
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 8.418.957 6.976.612 2.976.133 2.291.160
Satışların Maliyeti
17 -6.041.077 -4.864.280 -2.171.949 -1.616.082
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.377.880 2.112.332 804.184 675.078
BRÜT KAR (ZARAR)
2.377.880 2.112.332 804.184 675.078
Genel Yönetim Giderleri
18 -242.968 -195.877 -82.105 -66.977
Pazarlama Giderleri
18 -780.580 -671.055 -270.405 -211.264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -27.070 -16.702 -8.310 -5.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
200.454 246.971 13.302 96.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-227.837 -163.189 -7.361 -55.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.299.879 1.312.480 449.305 432.889
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.227.413 2.306.725 -105.996 1.219.779
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-16.775 -116.556 -15.004 129.387
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.510.517 3.502.649 328.305 1.782.055
Finansman Gelirleri
19 453.477 250.892 448.195 34.263
Finansman Giderleri
20 -2.920.628 -2.738.080 -737.170 -1.444.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.043.366 1.015.461 39.330 371.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-270.123 -194.490 -6.126 -73.585
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -309.068 -299.353 -16.480 -96.689
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 38.945 104.863 10.354 23.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
773.243 820.971 33.204 298.342
DÖNEM KARI (ZARARI)
773.243 820.971 33.204 298.342
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
118.589 139.438 30.747 50.258
Ana Ortaklık Payları
654.654 681.533 2.457 248.084
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 22 1,91000000 1,99000000 0,01000000 0,73000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.388 146.730 -310 -2.101
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 162.016 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.235 -5.372 -387 -2.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
847 -9.914 77 531
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 -10.988 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
847 1.074 77 531
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
213.098 189.784 4.929 139.214
Yabancı Para Çevrim Farkları
212.549 194.637 4.903 139.563
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
212.549 194.637 4.903 139.563
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
615 -6.222 34 -448
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
615 -6.222 34 -448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-66 1.369 -8 99
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-66 1.369 -8 99
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
209.710 336.514 4.619 137.113
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
982.953 1.157.485 37.823 435.455
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
206.010 243.834 42.071 108.947
Ana Ortaklık Payları
776.943 913.651 -4.248 326.508
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974888
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