***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232Diğer Düzeltmeler25.000 24.216 -2.569 48.307 168.542 263.496 263.496Düzeltmelerden Sonraki Tutar342.000 108.056 -460.419 422.738 671.995 -29.004 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.558.259 1.165.045 4.674.825 522.903 5.197.728Transferler-817.879 1.982.924 -1.165.045 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)151.028 -4.066 90.009 -4.853 681.533 913.651 243.834 1.157.485Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -460.419 573.766 671.995 -33.070 0 33.003 -1.158 131.587 3.541.183 681.533 5.588.476 766.737 6.355.213Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 459.069 ki Tutar342.000 108.056 -460.419 459.069 850.738 -37.870 0 22.444 -1.400 131.587 3.541.181 1.081.394 6.036.780 779.913 6.816.693Transferler-64.610 25.950 1.120.054 -1.081.394 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.150 124.890 549 654.654 776.943 206.010 982.953Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-3.736.314 -3.736.314 -3.736.314Kar Payları-276.600 -276.600 -72.691 -349.291Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -4.196.733 459.069 786.128 -41.020 0 147.334 -851 157.537 4.384.635 654.654 2.800.809 913.232 3.714.041Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI309.308 292.658Dönem Karı (Zararı)773.243 820.971Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)773.243 820.971Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler966.143 905.681Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 15 168.489 145.813Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-122.106 -78.265Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.484 1.375Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-124.336 -86.201Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 3.714 6.561Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler268.788 260.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler132.826 112.446Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.202 76Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler132.760 147.711Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-45 -64Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler234.584 138.564Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-352.973 -157.640Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 587.557 296.014Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 190Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 270.123 194.490Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.723 -1.277Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.723 -1.277Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler159.285 252.785Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-9.252 -6.598İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-971.542 -1.096.323Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-465.471 -403.530İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-317.060 -164.333İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-148.411 -239.197Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-159.525 145.044Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-263.792 -761.881Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.926 -46.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)45.531 48.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-41.605 -94.439Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-86.680 -29.850Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları767.844 630.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-111.826 -87.833Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.125 -479Vergi İadeleri (Ödemeleri)-346.211 -249.490Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 626 131YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-710.277 741.258Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -3.736.314 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri423.664 1.667.334Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri91.898 3.559Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri91.898 3.559Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-216.678 -103.658Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-216.142 -101.350Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -536 -2.308Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 26.145 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -1.689.195İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -1.679.474Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 -9.721Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler1.824.890 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler1.818.442 0Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6.448 0Alınan Temettüler45 64Alınan Faiz352.973 157.640Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)523.100 705.514FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-571.942 459.036Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.183.493 3.549.816Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-937.099 -3.357.035İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış437 566Türev Araçlardan Nakit Girişleri47.165 500.271Ödenen Temettüler-349.291 0Ödenen Faiz-486.687 -205.039Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-29.960 -29.543YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-972.911 1.492.952NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-972.911 1.492.952DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.835.520 2.045.073DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.862.609 3.538.025Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.862.609 3.835.520 2.045.073Finansal Yatırımlar4.277.960 3.639.474 3.057.459Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 4.277.960 3.639.474 3.057.459Ticari Alacaklar3.642.113 3.092.000 2.439.832İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8, 23 2.357.206 2.040.146 2.160.033İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.284.907 1.051.854 279.799Diğer Alacaklar609.152 2.214.736 440.050İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9, 23 564.981 2.163.423 401.969İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 44.171 51.313 38.081Türev Araçlar0 37.340 364.291Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 0 37.340 364.291Stoklar11 2.028.702 1.695.858 909.952Peşin Ödenmiş Giderler198.159 87.760 113.980İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler198.159 87.760 113.980Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar74.053 8.356 4.583Diğer Dönen Varlıklar160.161 90.075 76.132ARA TOPLAM13.852.909 14.701.119 9.451.352TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.852.909 14.701.119 9.451.352DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar978.106 978.106 946.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 978.106 978.106 946.029Diğer Alacaklar0 369 460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 369 460Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 0 26.145 21.155Maddi Duran Varlıklar13 2.943.696 2.846.826 2.514.964Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.029.416 859.978 680.548Şerefiye14 594.683 496.196 388.047Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 434.733 363.782 292.501Peşin Ödenmiş Giderler42.216 48.664 7.650İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler42.216 48.664 7.650Ertelenmiş Vergi Varlığı21 40.028 30.467 35.311TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.033.462 4.790.555 4.206.117TOPLAM VARLIKLAR18.886.371 19.491.674 13.657.469KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 723.568 287.953 348.712Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.452.933 1.134.997 5.424.980Ticari Borçlar1.371.172 1.275.410 985.030İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8, 23 321.535 276.004 240.165İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.049.637 999.406 744.865Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar67.553 55.028 49.571Diğer Borçlar8.430 5.531 5.401İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9, 23 557 120 104İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 7.873 5.411 5.297Türev Araçlar1.566 1.892 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 1.566 1.892 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)50.739 77.384 15.507Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 114.442 85.888 71.298Kısa Vadeli Karşılıklar330.903 257.348 183.154Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar92.150 90.690 78.280Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar238.753 166.658 104.874Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler88.560 49.254 38.970ARA TOPLAM4.209.866 3.230.685 7.122.623TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.209.866 3.230.685 7.122.623UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 10.558.359 9.058.346 967.342Uzun Vadeli Karşılıklar275.296 228.105 174.595Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar275.296 228.105 174.595Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 128.809 157.845 195.181TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.962.464 9.444.296 1.337.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.172.330 12.674.981 8.459.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.800.809 6.036.780 4.674.825Ödenmiş Sermaye342.000 342.000 342.000Sermaye Düzeltme Farkları108.056 108.056 108.056Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.196.733 -460.419 -460.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.204.177 1.271.937 1.883.608Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)459.069 459.069 422.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)745.108 812.868 642.991Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)786.128 850.738 671.995Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.020 -37.870 -29.004Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 817.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)146.483 21.044 -53.311Yabancı Para Çevrim Farkları147.334 22.444 -57.006Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-851 -1.400 3.695Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-851 -1.400 3.695Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler157.537 131.587 131.587Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.384.635 3.541.181 1.558.259Net Dönem Karı veya Zararı654.654 1.081.394 1.165.045Kontrol Gücü Olmayan Paylar913.232 779.913 522.903TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.714.041 6.816.693 5.197.728TOPLAM KAYNAKLAR18.886.371 19.491.674 13.657.469Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 8.418.957 6.976.612 2.976.133 2.291.160Satışların Maliyeti17 -6.041.077 -4.864.280 -2.171.949 -1.616.082TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.377.880 2.112.332 804.184 675.078BRÜT KAR (ZARAR)2.377.880 2.112.332 804.184 675.078Genel Yönetim Giderleri18 -242.968 -195.877 -82.105 -66.977Pazarlama Giderleri18 -780.580 -671.055 -270.405 -211.264Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -27.070 -16.702 -8.310 -5.586Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler200.454 246.971 13.302 96.870Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-227.837 -163.189 -7.361 -55.232ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.299.879 1.312.480 449.305 432.889Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.227.413 2.306.725 -105.996 1.219.779Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-16.775 -116.556 -15.004 129.387FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.510.517 3.502.649 328.305 1.782.055Finansman Gelirleri19 453.477 250.892 448.195 34.263Finansman Giderleri20 -2.920.628 -2.738.080 -737.170 -1.444.391SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.043.366 1.015.461 39.330 371.927Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-270.123 -194.490 -6.126 -73.585Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -309.068 -299.353 -16.480 -96.689Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 38.945 104.863 10.354 23.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)773.243 820.971 33.204 298.342DÖNEM KARI (ZARARI)773.243 820.971 33.204 298.342Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar118.589 139.438 30.747 50.258Ana Ortaklık Payları654.654 681.533 2.457 248.084Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 1,91000000 1,99000000 0,01000000 0,73000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.388 146.730 -310 -2.101Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 162.016 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.235 -5.372 -387 -2.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler847 -9.914 77 531Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 -10.988 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi847 1.074 77 531Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar213.098 189.784 4.929 139.214Yabancı Para Çevrim Farkları212.549 194.637 4.903 139.563Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)212.549 194.637 4.903 139.563Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)615 -6.222 34 -448Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)615 -6.222 34 -448Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-66 1.369 -8 99Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-66 1.369 -8 99DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)209.710 336.514 4.619 137.113TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)982.953 1.157.485 37.823 435.455Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar206.010 243.834 42.071 108.947Ana Ortaklık Payları776.943 913.651 -4.248 326.508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974888BIST