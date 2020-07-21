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***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.07.2020 19:40
GÜNCEL HABERLER



***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 19.06.2020
Genel Kurul Tarihi 21.07.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin ücretlendirme esaslarının ve bu kapsamda "Ülker Ücret Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması
8 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - 10. Şirket Esas Sözleşmesinin "Tahviller ve Benzeri Belge İhracı" II. Kısım 4 - 10'ncu maddesinin değiştirilmesi hususunda karar alınması
11 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 Yılına ilişkin yapılan genel kurul toplantısına ilişkin sonuçlar ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK TR KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 Ülker Büsküvi- Tutanak-ENG KAP rev EE.pdf - Tutanak
EK: 3 HAZIRUN KAP TR.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 EK 1 ESAS SOZLEME TADIL .pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861037


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Riyal 1,8175 1,8266 % -0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 22,97  
Altın Gr. 405 405 3,96  
Cumhuriyet 2.628 2.649 26,20  
Tam 2.707 2.718 27,00  
Yarım 1.314 1.330 13,20  
Çeyrek 659 666 6,60  
Gümüş.Ons 21,00 21,04 1,10  
Gümüş Gr. 4,61 4,62 0,23  
B. Petrol 44,23 44,23 0,95  
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