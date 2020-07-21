***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 19.06.2020Genel Kurul Tarihi 21.07.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin ücretlendirme esaslarının ve bu kapsamda "Ülker Ücret Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması8 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması10 - 10. Şirket Esas Sözleşmesinin "Tahviller ve Benzeri Belge İhracı" II. Kısım 4 - 10'ncu maddesinin değiştirilmesi hususunda karar alınması11 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması,12 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması13 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması16 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 Yılına ilişkin yapılan genel kurul toplantısına ilişkin sonuçlar ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK TR KAP.pdf - TutanakEK: 2 Ülker Büsküvi- Tutanak-ENG KAP rev EE.pdf - TutanakEK: 3 HAZIRUN KAP TR.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 EK 1 ESAS SOZLEME TADIL .pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861037BIST