***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2022 12:11
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 12.04.2022
Genel Kurul Tarihi 10.05.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 7'nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususunun karara bağlanması
11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 - 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı ENG_KDO.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EK2.1.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Bilgilendirme Dökümanı_Revize.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 EK1EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 EK1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Bilgilendirme dokümanı içinde yer alan vekaletname içindeki 10. gündem maddesinin sıralaması ana gündem ile aynı olarak revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021049
BIST