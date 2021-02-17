***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 12:39
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici vergi beyannamesi eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış ekte yer alan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne 17.02.2021 tarihinde sunulmuştur.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910310
BIST
15:231.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:236,9934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:238,4399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0330
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:23403,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,21
|Açılış
|: 403,42
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ATEKS
|59,95
|15.433.996
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.409.280
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.723.037
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|11.461.437
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,88
|61.541.463
|% -7,58
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|292,40
|121.498.788
|% -6,94
|
|VAKBN
|4,62
|2.098.125.170
|% 5,72
|
|SASA
|42,06
|1.527.303.711
|% 2,14
|
|HALKB
|5,77
|1.486.877.729
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,50
|1.420.417.077
|% -0,21
|
|GARAN
|9,67
|1.199.110.587
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,53
|726.584.871
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|2.098.125.170
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.486.877.729
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|613.886.606
|% -0,80
|
|KARSN
|5,02
|777.065.999
|% 2,24
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9885
|6,9934
|% 0,01
|
|Euro
|8,4353
|8,4399
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,6889
|9,7374
|% -0,05
|
|Frank
|7,7957
|7,8426
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8639
|1,8732
|% 0,30
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,43
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.672
|2.739
|-3,70
|
|Yarım
|1.291
|1.325
|-1,79
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|0,90
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:33OZKGY
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 717, 973 adet işlem
-
15:33OZKGY
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 717, 973 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 74 kaybederek (% -0.20 ) 1, 348
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, ARZUM, HATEK, YUNSA, UFUK, HALKB, SAYAS, IDGYO, VAKFN, KLMSN
-
15:31
SEKFK, BSOKE, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında