***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici vergi beyannamesi ekiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarVergi Usul Kanununa göre hazırlanmış ekte yer alan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne 17.02.2021 tarihinde sunulmuştur.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910310BIST