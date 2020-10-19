***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 19.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.10.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021Ek Açıklamalar16.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurtdışında borçlanma aracı ihracına ilişkin onay verilmişti. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Merrill Lynch International, JP Morgan Securities Plc ve HSBC Bank plc yetkilendirilmiştir. 19 Ekim 2020 tarihinden başlamak üzere Şirketimizin üst düzey yöneticilerinin, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletlerinde mukim potansiyel yatırımcılar ile organize edilecek bir dizi online yatırımcı toplantısına katılması planlanmaktadır. Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882337BIST