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***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.10.2020 12:19
GÜNCEL HABERLER



***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 19.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021

Ek Açıklamalar
16.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurtdışında borçlanma aracı ihracına ilişkin onay verilmişti. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Merrill Lynch International, JP Morgan Securities Plc ve HSBC Bank plc yetkilendirilmiştir. 19 Ekim 2020 tarihinden başlamak üzere Şirketimizin üst düzey yöneticilerinin, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletlerinde mukim potansiyel yatırımcılar ile organize edilecek bir dizi online yatırımcı toplantısına katılması planlanmaktadır. Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882337


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Tam 3.196 3.276 5,02  
Yarım 1.545 1.584 2,42  
Çeyrek 775 792 1,22  
Gümüş.Ons 24,60 24,64 0,48  
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