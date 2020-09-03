***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kar dağıtım politikası ektedir. Bu özel durum açıklaması, yalnızca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Özet Bilgiler sayfamızdaki Kar Dağıtım Politikası dokümanının güncellenmesi için yayınlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873192BIST