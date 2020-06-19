***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni .Karar Tarihi 19.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ULKER, TREULKR00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ULKER, TREULKR00015 0 0Ek AçıklamalarCovid-19 pandemisinin genel olarak yarattığı belirsiz durum ve Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden yasal düzenlemeler de dikkate alınarak şirketimizin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmek suretiyle, ihtiyatlılık ilkesi gereği olarak Şirketimiz öz kaynaklarını, sermaye yapısını ve nakit dengesini korumaya yönelik, 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımına ilişkin Şirketimiz 05.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmaması, 53.890.937 TL tutarın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca özel yedekler/özel fonlar hesabına, 851.410.700 TL tutarın olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, öz kaynaklar altında diğer kazançlar hesabı altında muhasebeleştirilen 817.878.612. TL'lik tutarın da olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılması, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre oluşan özel fonlar hesabında bulunan 97.154,77 TL'nin geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması hususlarının 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtımına İlişkin Bildirim.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 342.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 147.920.091Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.121.437.465 1.476.468.8334. Vergiler ( - ) -216.135.828 -95.020.9405. Net Dönem Kârı 905.301.637 1.381.447.8936. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 905.301.637 1.381.447.893Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 905.301.637 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 9.876.795 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 915.178.432 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 53.890.937 019. Olağanüstü Yedek 851.410.700 1.327.556.95620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıCovid-19 pandemisinin genel olarak yarattığı belirsiz durum ve Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden yasal düzenlemeler de dikkate alınarak şirketimizin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmek suretiyle, ihtiyatlılık ilkesi gereği olarak Şirketimiz öz kaynaklarını, sermaye yapısını ve nakit dengesini korumaya yönelik, 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımına ilişkin Şirketimiz 05.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmaması, 53.890.937 TL tutarın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca özel yedekler/özel fonlar hesabına, 851.410.700 TL tutarın olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, öz kaynaklar altında diğer kazançlar hesabı altında muhasebeleştirilen 817.878.612. TL'lik tutarın da olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılması, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre oluşan özel fonlar hesabında bulunan 97.154,77 TL'nin geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması hususlarının 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852150BIST