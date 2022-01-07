***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.01.2022 14:37
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 02.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2022
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme değişiklik tasarısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayı alınmış olup, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989867
BIST
16:042.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,00
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:0413,9343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0924
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9343
En Düşük
13,7400
16:0415,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1227
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7673
En Düşük
15,5317
16:04797,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,68
|Açılış
|: 797,27
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:02
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.616.818
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|ORCAY
|31,88
|9.575.354
|% 9,40
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.395.076
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,39
|226.301.514
|% -8,83
|
|IHAAS
|10,38
|3.929.200
|% -5,81
|
|IHEVA
|1,00
|24.228.458
|% -5,66
|
|GARAN
|11,65
|3.434.458.646
|% 1,48
|
|EREGL
|30,48
|3.002.088.330
|% 0,93
|
|KRDMD
|11,25
|2.059.032.892
|% 6,23
|
|THYAO
|24,36
|2.001.062.583
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,58
|1.417.045.492
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.417.045.492
|% 2,58
|
|GARAN
|11,65
|3.434.458.646
|% 1,48
|
|KRDMD
|11,25
|2.059.032.892
|% 6,23
|
|EKGYO
|2,30
|391.772.596
|% 1,77
|
|TSKB
|1,55
|245.888.800
|% 2,65
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9095
|13,9303
|% 0,64
|
|Euro
|15,7310
|15,7482
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,7204
|18,8143
|% 0,57
|
|Frank
|14,9675
|15,0576
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6815
|3,7000
|% 0,45
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,36
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,42
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.385
|49,00
|
|Tam
|5.277
|5.414
|47,67
|
|Yarım
|2.550
|2.619
|23,06
|
|Çeyrek
|1.279
|1.310
|11,53
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,03
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,69
|