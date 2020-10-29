***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.10.2020 07:25
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.10.2020 tarihli özel durum açıklamasına konu ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notları, S&P tarafından B+ (durağan), Fitch tarafından BB- (negatif) olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884735
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0575
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3141
En Düşük
8,2241
12:359,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1202
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7811
En Düşük
9,6588
12:35501,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,50
|Açılış
|: 501,17
|
|Önceki Kapanış
|: 498,51
|
502,74
En Düşük
496,48
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2662
|8,3141
|% 0,70
|
|Euro
|9,7227
|9,7774
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,7347
|10,7886
|% 0,41
|
|Frank
|9,0703
|9,1250
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2008
|2,2119
|% 0,24
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,20
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,51
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|0,07
|
Seans Raporu
12:35
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17:56
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