***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.10.2020 tarihli özel durum açıklamasına konu ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notları, S&P tarafından B+ (durağan), Fitch tarafından BB- (negatif) olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884735BIST