***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.07.2022 15:06
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Ülker Bisküvi'nin uzun vadeli kredi notunu B , görünümünü ise "Negatif" olarak revize etmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046412
BIST
16:392.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 42,95
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:3917,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1558
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:3918,0362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,3222
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:39968,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,27
|Açılış
|: 968,82
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:39
|EUKYO
|3,52
|1.943.059
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.110.859
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.369.884
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|10.013.039
|% 9,98
|
|TURGG
|208,20
|16.494.639
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|37.155.041
|% -5,48
|
|PENTA
|408,50
|35.795.826
|% -4,11
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|55,00
|39.768.409
|% -3,51
|
|THYAO
|50,90
|3.625.279.990
|% 1,84
|
|SISE
|20,94
|1.356.660.569
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,03
|1.265.140.310
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.139.225.916
|% 3,42
|
|ODAS
|3,55
|960.728.209
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,03
|1.265.140.310
|% 2,02
|
|ODAS
|3,55
|960.728.209
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,54
|1.139.225.916
|% 3,42
|
|TSKB
|2,20
|244.195.220
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,48
|795.181.664
|% 2,54
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5756
|17,5882
|% 0,89
|
|Euro
|18,0232
|18,0362
|% 1,82
|
|Sterlin
|21,0841
|21,1898
|% 1,33
|
|Frank
|18,1150
|18,2241
|% 1,81
|
|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,62
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,52
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,65
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.551
|6.618
|-6,00
|
|Yarım
|3.192
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,91
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 522, 184 adet işlem
-
16:53NIBAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 954 adet işlem
-
16:52DESPC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 423 adet işlem
-
16:51BRSAN
Yüzde 4.73 oranında artışla 39.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 516, 505 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 25, 534.00 milyon TL de