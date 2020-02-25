***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 25.02.2020 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevini yürütmekte olan Mehmet TÜTÜNCÜ'nün, görev alanları ve sorumluluklarının artması sonucunda CEO görevinden ayrılma talebi uygun görülmüş olup, kendisinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin devamına ve Mete BUYURGAN'ın da CEO olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821550BIST