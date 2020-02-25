***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2020 18:58
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 25.02.2020 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevini yürütmekte olan Mehmet TÜTÜNCÜ'nün, görev alanları ve sorumluluklarının artması sonucunda CEO görevinden ayrılma talebi uygun görülmüş olup, kendisinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin devamına ve Mete BUYURGAN'ın da CEO olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821550
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -424,68
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
18:056,1475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0338
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
18:056,6898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0523
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6997
En Düşük
6,5938
18:05325,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,33
|Açılış
|: 325,85
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.598.669
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.393.026
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.498
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.190.061
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,45
|28.338.165
|% 14,74
|
|TURGG
|49,24
|5.194.363
|% -6,92
|
|GYHOL
|24,00
|1.885.091
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,32
|107.001.902
|% -5,91
|
|JANTS
|61,20
|9.992.599
|% -5,56
|
|SAFKR
|3,47
|2.107.473
|% -4,67
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 1,82
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9656
|8,0055
|% 1,09
|
|Frank
|6,2713
|6,3090
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6324
|1,6406
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,54
|
|Altın Gr.
|325
|326
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,21
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|54,11
|54,11
|-1,66
|
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