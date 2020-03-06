***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 08:39
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülker Bisküvi Türkçe yatırımcı sunumu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824810
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
0
En Düşük
0
18:056,1024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0945
18:056,8524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0167
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8392
18:05327,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,66
|Açılış
|: 327,74
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|1,07
|27.287.119
|% 0,00
|
|FLAP
|3,96
|6.600.654
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,57
|67.369.327
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,34
|106.577.281
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,07
|27.287.119
|% 0,00
|
|FLAP
|3,96
|6.600.654
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,57
|67.369.327
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,34
|106.577.281
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 0,00
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% 0,00
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8750
|7,9144
|% -0,34
|
|Frank
|6,4220
|6,4607
|% -0,23
|
|Riyal
|1,6195
|1,6276
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-0,48
|
|Altın Gr.
|328
|329
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,34
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|49,58
|49,58
|-0,41
|