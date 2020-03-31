***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 18:11
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2 Temmuz 2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızda ortağı bulunduğumuz G. New Inc.'e 60.000.000 ABD Dolarına kadar sermaye avansı gönderilmesine karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. G New Inc.'de 819.674.608 ABD Doları tutarında sermaye artışı 31 Mart 2020 ‘de gerçekleştirilmiş olup, şirketimiz 59.074.700 ABD Doları ile bu artışa katılmıştır. Sermaye artışı sonrasında şirketimizin G New Inc'deki etkin ortaklık payı oranı %12,20'den %18,35'e çıkmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833624
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0340
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6126
En Düşük
6,5522
18:057,2702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2702
En Düşük
7,1804
18:05337,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -5,44
|Açılış
|: 337,87
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,72
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1428
|8,1836
|% -0,00
|
|Frank
|6,8142
|6,8553
|% -0,24
|
|Riyal
|1,7508
|1,7595
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.589
|-33,28
|
|Altın Gr.
|338
|338
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,95
|13,99
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|-0,22
|