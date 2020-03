***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2 Temmuz 2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızda ortağı bulunduğumuz G. New Inc.'e 60.000.000 ABD Dolarına kadar sermaye avansı gönderilmesine karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. G New Inc.'de 819.674.608 ABD Doları tutarında sermaye artışı 31 Mart 2020 ‘de gerçekleştirilmiş olup, şirketimiz 59.074.700 ABD Doları ile bu artışa katılmıştır. Sermaye artışı sonrasında şirketimizin G New Inc'deki etkin ortaklık payı oranı %12,20'den %18,35'e çıkmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833624BIST