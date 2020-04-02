***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2020 09:39
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz, Bank of America (Global Koordinatör ve Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici), Coöperatieve Rabobank U.A. (Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici) ve Emirates NBD Bank Capital Limited'in ( Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici) liderliğinde toplam 7 uluslararası banka ve ayrıca European Bank For Reconstruction and Development (EBRD)'in katılımıyla 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli, toplam 455 milyon USD'lık kredi kullanmıştır. Kullanılan kredi, 110 milyon USD ve 244 milyon EURO'luk sendikasyon dilimleri ve ayrıca EBRD ile imzalanan 75 milyon EUR'luk kredi sözleşmesinden oluşmaktadır. İlgili finansman 2020 yılı Nisan ayı içerisinde vadesi dolacak olan 375 milyon USD tutarındaki sendikasyon kredisinin kapatılmasında ve şirketin stratejik yatırım projelerinde kullanılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834060
BIST
10:5689.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 292,90
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
10:566,6891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0133
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:567,3329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:56343,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 343,30
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|TDGYO
|2,51
|609.064
|% 9,61
|
|RTALB
|4,62
|2.858.182
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|ESCOM
|2,54
|8.858.085
|% -9,61
|
|LUKSK
|6,36
|318.246
|% -9,14
|
|PETKM
|3,54
|572.578.034
|% 6,31
|
|GARAN
|7,86
|134.496.470
|% 0,26
|
|SASA
|7,43
|120.603.429
|% -5,95
|
|ASELS
|23,02
|107.582.969
|% 0,61
|
|TUPRS
|79,20
|105.498.216
|% 1,86
|
|PETKM
|3,54
|572.578.034
|% 6,31
|
|ODAS
|1,39
|53.631.689
|% -0,71
|
|GSRAY
|2,57
|94.587.815
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,04
|35.119.507
|% -2,80
|
|KARSN
|1,31
|40.397.860
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2938
|8,3353
|% 0,34
|
|Frank
|6,9018
|6,9434
|% -0,19
|
|Riyal
|1,7743
|1,7832
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|-0,12
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,15
|14,19
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,05
|3,06
|0,04
|
|B. Petrol
|27,03
|27,03
|2,29
|
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