***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2020 08:25
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866259
BIST
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
0
En Düşük
0
18:057,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0724
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3010
En Düşük
7,2144
18:058,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0400
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6528
En Düşük
8,5597
18:05484,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,60
|Açılış
|: 484,03
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,30
En Düşük
478,68
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5381
|9,5860
|% 0,75
|
|Frank
|7,9635
|8,0115
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9376
|1,9473
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.062
|-2,07
|
|Altın Gr.
|483
|483
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.368
|23,90
|
|Tam
|3.304
|3.485
|24,70
|
|Yarım
|1.604
|1.689
|12,00
|
|Çeyrek
|804
|850
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|28,65
|28,70
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,01
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|
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