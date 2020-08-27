***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.02.2018 ve 11.05.2018 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Yıldız Holding A.Ş. yurtdışından elde ettiği gelirler ile sendikasyon bankalarına 600 milyon USD erken ödeme gerçekleştirmiş, bu kapsamda sendikasyon kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. Yıldız Holding sendikasyon kredisinin vadesini 2030 yılına kadar uzatmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871480BIST