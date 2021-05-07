***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 11:03
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülker Bisküvi yatırımcı sunumu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935167
BIST
11:251.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
11:258,2805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
11:2510,0171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
11:25485,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,68
|Açılış
|: 485,24
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler11:25
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|IHGZT
|1,42
|4.294.849
|% 9,23
|
|VAKFN
|15,54
|3.668.450
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|ITTFH
|1,97
|40.296.065
|% -5,29
|
|AKSA
|16,30
|34.159.860
|% -5,07
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|PETKM
|6,58
|1.045.111.668
|% -4,64
|
|KOZAL
|130,20
|941.191.951
|% 6,29
|
|KRDMD
|8,25
|470.359.564
|% -0,36
|
|TUPRS
|93,75
|301.772.245
|% 2,24
|
|KOZAA
|15,45
|260.581.604
|% 6,11
|
|PETKM
|6,58
|1.045.111.668
|% -4,64
|
|KRDMD
|8,25
|470.359.564
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,09
|101.417.971
|% 0,48
|
|GARAN
|7,40
|208.924.303
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,14
|26.730.988
|% -0,87
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2777
|8,2805
|% 0,13
|
|Euro
|10,0076
|10,0171
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,5072
|11,5649
|% 0,48
|
|Frank
|9,0940
|9,1488
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2032
|2,2142
|% 0,23
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|6,97
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|68,11
|68,11
|0,02
|
Seans Raporu
11:25
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11:38IPEKE
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11:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 36 artarak (% 0.43 ) 1, 240
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11:37
INVEO, INTEM, KOZAA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:37
SERVE, VAKFN, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında