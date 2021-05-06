***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 18:47
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır. Yönetim Kurulu üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Ahmet BAL 'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali ÜLKER'in seçilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935039
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0362
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0153
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:05485,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,04
|Açılış
|: 485,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2270
|8,2334
|% -0,44
|
|Euro
|10,0102
|10,0203
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,4860
|11,5436
|% 0,29
|
|Frank
|9,0938
|9,1486
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1886
|2,1996
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|21,17
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|0,16
|