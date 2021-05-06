***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır. Yönetim Kurulu üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Ahmet BAL 'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali ÜLKER'in seçilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935039BIST