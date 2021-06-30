***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 19:13
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 30 Haziran 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. tarafından, başta en büyük kategorimiz olan çikolata işimizde üst düzey sinerji yaratacak ve şirketimizin stratejik ve karlı büyümesine değer katacak Önem Gıda A.Ş'nin paylarının tamamının dolaylı hakim ortağımız Yıldız Holding A.Ş. ("Holding")'den satın alınması ("İşlem") konusunda Holding ile görüşmelere başlanılmasına ve ilgili mevzuat kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı bir kuruluşa değerlemesinin yaptırılması suretiyle, hazırlanacak rapor çerçevesinde konunun Yönetim Kurulu tarafından ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir. Konu hakkındaki gelişmeler tam ve zamanında ayrıca kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945268
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
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|Önceki Kapanış
|: 1.372
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1.377
En Düşük
1.352
18:058,7073
En Yüksek
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496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7018
|8,7040
|% -0,34
|
|Euro
|10,3158
|10,3268
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,9785
|12,0385
|% -0,61
|
|Frank
|9,3665
|9,4229
|% -0,80
|
|Riyal
|2,3140
|2,3256
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.773
|1.773
|11,90
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,05
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,66
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