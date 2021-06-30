***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 30 Haziran 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. tarafından, başta en büyük kategorimiz olan çikolata işimizde üst düzey sinerji yaratacak ve şirketimizin stratejik ve karlı büyümesine değer katacak Önem Gıda A.Ş'nin paylarının tamamının dolaylı hakim ortağımız Yıldız Holding A.Ş. ("Holding")'den satın alınması ("İşlem") konusunda Holding ile görüşmelere başlanılmasına ve ilgili mevzuat kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı bir kuruluşa değerlemesinin yaptırılması suretiyle, hazırlanacak rapor çerçevesinde konunun Yönetim Kurulu tarafından ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir. Konu hakkındaki gelişmeler tam ve zamanında ayrıca kamuya açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945268BIST