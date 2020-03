***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÜlker Çikolata Sanayi A.Ş. İmalat 150000000 137500050 TRY 91,67 Bağlı OrtaklıkBiskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İmalat 64812772 47912064 TRY 73,92 Bağlı OrtaklıkAtlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticaret 20643415 20643415 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkReform Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş. Ticaret 3550000 3550000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkGodiva Belgium BVBA İmalat 225902760 29244074 EUR 12,95 Finansal YatırımG-New. Inc Yatırım 573642800 69984422 USD 12,20 Finansal YatırımUI Egypt B.V. Yatırım 62024095 31632288 EUR 51,00 Bağlı OrtaklıkHi-Food for Advanced Food Industries İmalat 200265593 102936515 EGP 51,40 Bağlı OrtaklıkSabourne Investments Ltd Yatırım 19690161 19690161 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkFood Manufacturers' Company İmalat-Satış 40050000 22027500 SAR 55,00 Bağlı OrtaklıkHamle Company Ltd LLP İmalat-Satış 2653342459 2653342459 KZT 100,00 Bağlı OrtaklıkUlker Star LLC Satış 1000 990 KGS 99,0 Bağlı OrtaklıkUI Mena BV Yatırım 6900001 6900001 EUR 100 Bağlı OrtaklıkAmir Global Trading FZE Satış 1000000 1000000 AED 100 Bağlı OrtaklıkÜlker For Trading and Marketing Satış 550000 548900 EGP 99,8 Bağlı OrtaklıkInternational Biscuits Company İmalat-Satış 25000000 25000000 SAR 100 Bağlı Ortaklık